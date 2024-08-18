Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла на 2,5 километра
Вулкан Эбеко. Обложка © Telegram / ИВиС ДВО РАН / Д. Мельников
На курильском острове Парамушир проснулся вулкан Эбеко, столб пепла из его жерла превысил два километра над уровнем моря. Об этом говорится в телеграм-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"Поднялся пепел вулкана Эбеко на 2,5 километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на пять километров на восток от вулкана. Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок", — уточняется в тексте.
Эбеко находится на расстоянии семи километров от Северо-Курильска и является частью хребта Вернадского. Вулкан периодически напоминает о себе с 2016 года, извергая пепел. Наибольшая его активность пришлась на август 2018 года, когда столб дыма поднялся на шесть километров.
Ранее сообщалось, что 17 августа на Камчатке было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,0. Перед этим произошло сильнейшее извержение вулкана, в связи с чем был введён красный авиационный код.