Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла на 2,5 километра 18 августа, 06:52 Вулкан Эбеко. Обложка © Telegram / ИВиС ДВО РАН / Д. Мельников

На курильском острове Парамушир проснулся вулкан Эбеко, столб пепла из его жерла превысил два километра над уровнем моря. Об этом говорится в телеграм-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Поднялся пепел вулкана Эбеко на 2,5 километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на пять километров на восток от вулкана. Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок", — уточняется в тексте.

Эбеко находится на расстоянии семи километров от Северо-Курильска и является частью хребта Вернадского. Вулкан периодически напоминает о себе с 2016 года, извергая пепел. Наибольшая его активность пришлась на август 2018 года, когда столб дыма поднялся на шесть километров.

Авторы Татьяна Миссуми