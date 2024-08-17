После землетрясения, зафиксированного у берегов Камчатки, угрозы цунами нет. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Первые секунды начала мощного землетрясения на Камчатке попали на видео. Видео © Life.ru

"Угрозы цунами нет!" — рассказали в ведомстве.

Тем временем в распоряжении Life.ru оказались кадры первых минут после начала землетрясения. На них видно, как мебель внутри помещения начинает двигаться и трястись, а вещи с полок — падать.