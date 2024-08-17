Первые секунды начала мощного землетрясения на Камчатке попали на видео
МЧС: Угрозы цунами после землетрясения у берегов Камчатки нет
После землетрясения, зафиксированного у берегов Камчатки, угрозы цунами нет. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Первые секунды начала мощного землетрясения на Камчатке попали на видео. Видео © Life.ru
"Угрозы цунами нет!" — рассказали в ведомстве.
Тем временем в распоряжении Life.ru оказались кадры первых минут после начала землетрясения. На них видно, как мебель внутри помещения начинает двигаться и трястись, а вещи с полок — падать.
Напомним, что Камчатка оказалась в эпицентре природного бедствия: в регионе зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,0. Толчки, по предварительным данным, ощущались в краевой столице с интенсивностью до шести баллов.
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