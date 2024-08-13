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12 августа, 23:55

У побережья Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано у побережья Курил

Ночью, 13 августа, в Тихом океане у побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 4,6. Оно зафиксировано в 92 километрах южнее села Малокурильское на острове Шикотан, а очаг находился на глубине 41 километр. Об этом сообщила РИА "Новости" начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семёнова.

По информации от сейсмологов, толчки могли ощущаться на Шикотане до 3 баллов по шкале Рихтера, а на соседнем острове Кунашир — до 2 баллов. Важной новостью является то, что предупреждение о возможном цунами не было объявлено, и угроза для жителей островов была минимальной.

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,9, есть угроза цунами
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,9, есть угроза цунами

Ранее, в южной части Охотского моря, восточнее от Сахалина, произошло землетрясение магнитудой 6,8. По данным национального метеорологического управления Японии (JMA), очаг сейсмического события находился на глубине 490 километров, а максимальная сила толчков составила три балла по семибалльной шкале.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Belish

Кирилл Сосновских
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