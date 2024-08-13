Ночью, 13 августа, в Тихом океане у побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 4,6. Оно зафиксировано в 92 километрах южнее села Малокурильское на острове Шикотан, а очаг находился на глубине 41 километр. Об этом сообщила РИА "Новости" начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семёнова.

По информации от сейсмологов, толчки могли ощущаться на Шикотане до 3 баллов по шкале Рихтера, а на соседнем острове Кунашир — до 2 баллов. Важной новостью является то, что предупреждение о возможном цунами не было объявлено, и угроза для жителей островов была минимальной.