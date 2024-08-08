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Регион

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,9, есть угроза цунами

8 августа, 08:45
В Японии ожидается цунами из-за землетрясения. Обложка © freepik / wirestock

В Японии ожидается цунами из-за землетрясения. Обложка © freepik / wirestock

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,9 в юго-западной части Японии вблизи острова Кюсю, жителей предупредили о возможном цунами. Об этом рассказало национальное метеорологическое управление.

По предварительной информации, около префектур Миядзаки и Коти волны могут достичь высоты в один метр. Очаг залегания оценивается в 30 километров на глубине океана. Сейчас приостановлено движение поездов в зоне риска, власти предупредили население не приближаться к побережью. Предположительно, часть волн уже могла достичь берега, о пострадавших не сообщается.

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Ранее сообщалось, что 27 июля Обнинский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение в Туапсинском районе в 9:34 по московскому времени. В 11:19 произошёл повторный толчок.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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