В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,9, есть угроза цунами

По предварительной информации, около префектур Миядзаки и Коти волны могут достичь высоты в один метр. Очаг залегания оценивается в 30 километров на глубине океана. Сейчас приостановлено движение поездов в зоне риска, власти предупредили население не приближаться к побережью. Предположительно, часть волн уже могла достичь берега, о пострадавших не сообщается.