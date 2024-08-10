Мощное землетрясение произошло у берегов Сахалина

Очаг сейсмологического события залегал на глубине 490 километров, эпицентр — в южной части Охотского моря к востоку от Сахалина. В японском управлении уточнили, что максимальная сила подземных толчков составила три балла по семибалльной шкале. При этом угрозы цунами нет. О пострадавших и разрушениях ничего не известно.