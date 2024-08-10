Мощное землетрясение произошло у берегов Сахалина
У берегов Сахалина в Охотском море произошло землетрясение магнитудой 6,8
Охотское море. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк
В Охотском море произошло землетрясение магнитудой 6,8. Об этом сообщили в национальном метеорологическом управлении Японии (JMA).
Очаг сейсмологического события залегал на глубине 490 километров, эпицентр — в южной части Охотского моря к востоку от Сахалина. В японском управлении уточнили, что максимальная сила подземных толчков составила три балла по семибалльной шкале. При этом угрозы цунами нет. О пострадавших и разрушениях ничего не известно.
А ранее Life.ru писал, что в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,9 вблизи острова Кюсю. Местных жителей предупреждали об угрозе цунами.