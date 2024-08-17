Землетрясение на Камчатке заставило жителей покинуть свои дома
На Камчатке зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,0
17 августа Камчатка оказалась в эпицентре природного бедствия: в регионе зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,0. Толчки, по предварительным данным, ощущались в краевой столице с интенсивностью до шести баллов. Это стало известно из сообщения Камчатского филиала геофизической службы РАН.
В Петропавловске-Камчатском жители сразу же начали покидать свои дома, опасаясь дальнейших разрушений. Сейсмическое событие нарушило привычный порядок жизни: мебель падала, посуда разбивалась. В результате афтершока, который произошел в 07:21 по местному времени (22:21 по московскому времени 17 августа), магнитуда составила 4,7, хотя точная сила подземных толчков пока не уточняется.
Ранее, в ночь на 13 августа, в Тихом океане у побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 4,6. Эпицентр находился в 92 километрах южнее села Малокурильское на острове Шикотан, на глубине 41 километр.
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