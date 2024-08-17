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17 августа, 20:29

Страшно красиво: На Камчатке перед землетрясением произошло извержение вулкана

На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

На Камчатке вслед за землетрясением началось извержение вулкана Шивелуч. Обложка © Telegram / ИВиС ДВО РАН / Виктор Фролов

На Камчатке вслед за землетрясением началось извержение вулкана Шивелуч. Обложка © Telegram / ИВиС ДВО РАН / Виктор Фролов

На Камчатке перед мощнейшим землетрясением произошло извержение вулкана Шивелуч. Об этом сообщает телеграм-канал ФГБУН "Института вулканологии и сейсмологии" (ИВиС) ДВО РАН.

На Камчатке вслед за землетрясением началось извержение вулкана Шивелуч. Фото © Telegram / ИВиС ДВО РАН / Виктор Фролов

На Камчатке вслед за землетрясением началось извержение вулкана Шивелуч. Фото © Telegram / ИВиС ДВО РАН / Виктор Фролов

На Камчатке вслед за землетрясением началось извержение вулкана Шивелуч. Фото © Telegram / ИВиС ДВО РАН / Виктор Фролов

На Камчатке вслед за землетрясением началось извержение вулкана Шивелуч. Фото © Telegram / ИВиС ДВО РАН / Виктор Фролов

Речь идёт об извержении купола "300 лет РАН". Предварительно, высота тепловой колонны составляет 8 километров. Кроме того, он извергает огненную лаву.

Первые секунды начала мощного землетрясения на Камчатке попали на видео
Первые секунды начала мощного землетрясения на Камчатке попали на видео

Напомним, что Камчатка оказалась в эпицентре природного бедствия: в регионе зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,0. Толчки, по предварительным данным, ощущались в краевой столице с интенсивностью до шести баллов.

Оксана Попова
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