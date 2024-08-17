Страшно красиво: На Камчатке перед землетрясением произошло извержение вулкана
На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч
На Камчатке вслед за землетрясением началось извержение вулкана Шивелуч. Обложка © Telegram / ИВиС ДВО РАН / Виктор Фролов
На Камчатке перед мощнейшим землетрясением произошло извержение вулкана Шивелуч. Об этом сообщает телеграм-канал ФГБУН "Института вулканологии и сейсмологии" (ИВиС) ДВО РАН.
На Камчатке вслед за землетрясением началось извержение вулкана Шивелуч. Фото © Telegram / ИВиС ДВО РАН / Виктор Фролов
На Камчатке вслед за землетрясением началось извержение вулкана Шивелуч. Фото © Telegram / ИВиС ДВО РАН / Виктор Фролов
Речь идёт об извержении купола "300 лет РАН". Предварительно, высота тепловой колонны составляет 8 километров. Кроме того, он извергает огненную лаву.
Напомним, что Камчатка оказалась в эпицентре природного бедствия: в регионе зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,0. Толчки, по предварительным данным, ощущались в краевой столице с интенсивностью до шести баллов.