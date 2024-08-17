Страшно красиво: На Камчатке перед землетрясением произошло извержение вулкана

На Камчатке перед мощнейшим землетрясением произошло извержение вулкана Шивелуч. Об этом сообщает телеграм-канал ФГБУН "Института вулканологии и сейсмологии" (ИВиС) ДВО РАН.

На Камчатке вслед за землетрясением началось извержение вулкана Шивелуч. Фото © Telegram / ИВиС ДВО РАН / Виктор Фролов

На Камчатке вслед за землетрясением началось извержение вулкана Шивелуч. Фото © Telegram / ИВиС ДВО РАН / Виктор Фролов

Речь идёт об извержении купола "300 лет РАН". Предварительно, высота тепловой колонны составляет 8 километров. Кроме того, он извергает огненную лаву.