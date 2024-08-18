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17 августа, 22:55

На Камчатке объявлен красный авиационный код из-за вулкана

На Камчатке объявлен красный авиационный код из-за извержения вулкана Шивелуч

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на 8 км . Обложка © Telegram / ИВиС ДВО РАН

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на 8 км . Обложка © Telegram / ИВиС ДВО РАН

Камчатка вновь оказалась в центре внимания из-за мощного извержения вулкана Шивелуч. Сегодня, 18 августа, в связи с этим природным явлением, был объявлен красный авиационный код, что указывает на высокий риск для воздушного движения. Об этом сообщается в телеграм-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Шивелуч, возраст которого оценивается в 60-70 тысяч лет, представляет собой сложную вулканическую систему. В его состав входят вулкан Старый Шивелуч, древняя кальдера и активный вулкан Молодой Шивелуч. Вулкан расположен примерно в 50 километрах от поселка Ключи и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.

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Напомним, что активность вулкана сопровождается мощным выбросом пепла. Высота пепловой колонны достигла 8 километров над уровнем моря, а шлейф пепла растянулся на 492 километра на восток и юго-восток от вулкана. Это создаёт значительную угрозу для местных и международных авиаперевозок.

Кирилл Сосновских
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