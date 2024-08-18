На Камчатке объявлен красный авиационный код из-за вулкана

Камчатка вновь оказалась в центре внимания из-за мощного извержения вулкана Шивелуч. Сегодня, 18 августа, в связи с этим природным явлением, был объявлен красный авиационный код, что указывает на высокий риск для воздушного движения. Об этом сообщается в телеграм-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Шивелуч, возраст которого оценивается в 60-70 тысяч лет, представляет собой сложную вулканическую систему. В его состав входят вулкан Старый Шивелуч, древняя кальдера и активный вулкан Молодой Шивелуч. Вулкан расположен примерно в 50 километрах от поселка Ключи и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.