На Камчатке объявлен красный авиационный код из-за вулкана
На Камчатке объявлен красный авиационный код из-за извержения вулкана Шивелуч
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на 8 км . Обложка © Telegram / ИВиС ДВО РАН
Камчатка вновь оказалась в центре внимания из-за мощного извержения вулкана Шивелуч. Сегодня, 18 августа, в связи с этим природным явлением, был объявлен красный авиационный код, что указывает на высокий риск для воздушного движения. Об этом сообщается в телеграм-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Шивелуч, возраст которого оценивается в 60-70 тысяч лет, представляет собой сложную вулканическую систему. В его состав входят вулкан Старый Шивелуч, древняя кальдера и активный вулкан Молодой Шивелуч. Вулкан расположен примерно в 50 километрах от поселка Ключи и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
Напомним, что активность вулкана сопровождается мощным выбросом пепла. Высота пепловой колонны достигла 8 километров над уровнем моря, а шлейф пепла растянулся на 492 километра на восток и юго-восток от вулкана. Это создаёт значительную угрозу для местных и международных авиаперевозок.