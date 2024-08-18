На Камчатке зарегистрированы 15 афтершоков после землетрясения. По информации краевого филиала геофизической службы РАН, их магнитуда составила от 3,7 до 5,5 баллов.

На сайте указано, что все 15 афтершоков произошли в 79-119 километрах от Петропавловска-Камчатского. Также известно, что разрушений после землетрясения на Камчатке, по предварительной информации, нет.