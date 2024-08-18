На Камчатке зарегистрированы 15 афтершоков после землетрясения
На Камчатке зарегистрированы 15 афтершоков после землетрясения. По информации краевого филиала геофизической службы РАН, их магнитуда составила от 3,7 до 5,5 баллов.
На сайте указано, что все 15 афтершоков произошли в 79-119 километрах от Петропавловска-Камчатского. Также известно, что разрушений после землетрясения на Камчатке, по предварительной информации, нет.
Напомним, что 17 августа на Камчатке было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,0. В Петропавловске-Камчатском толчки ощущались с интенсивностью до шести баллов. Life.ru публиковал видео первых секунд после начала землетрясения. В этот же день на Камчатке произошло сильнейшее извержение вулкана, в связи с чем был введён красный авиационный код.
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