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Регион
17 августа, 20:51

Глава Камчатки прокомментировал ситуацию с землетрясением

Губернатор Солодов: У берегов Камчатки идёт интенсивный афтершоковый процесс

После случившегося у берегов Камчатки землетрясения идёт активный афтершоковый процесс. Как заявил в своём телеграм-канале глава региона Владимир Солодов, вероятность сильного подземного толчка низкая.

Глава Камчатки Солодов рассказывает о случившемся в регионе землетрясении. Видео Telegram / Солодов. BRIEF.

"Сейчас идёт интенсивный афтершоковый процесс. Это означает, что утихающие толчки регистрируются. По оценкам, вероятность сильного толчка достаточно низкая", — сообщил Солодов.

Первые секунды начала мощного землетрясения на Камчатке попали на видео
Первые секунды начала мощного землетрясения на Камчатке попали на видео

Ранее Life.ru писал, что 17 августа Камчатка оказалась в эпицентре природного бедствия. Сообщалось, что в регионе зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,0, а в Петропавловске-Камчатском толчки ощущались с интенсивностью до шести баллов.

Обложка ©

Pixabay / Natalia_Kollegova

Алексей Соловьёв
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