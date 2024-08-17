Глава Камчатки прокомментировал ситуацию с землетрясением

После случившегося у берегов Камчатки землетрясения идёт активный афтершоковый процесс. Как заявил в своём телеграм-канале глава региона Владимир Солодов, вероятность сильного подземного толчка низкая.

Глава Камчатки Солодов рассказывает о случившемся в регионе землетрясении. Видео Telegram / Солодов. BRIEF.

"Сейчас идёт интенсивный афтершоковый процесс. Это означает, что утихающие толчки регистрируются. По оценкам, вероятность сильного толчка достаточно низкая", — сообщил Солодов.