Глава Камчатки прокомментировал ситуацию с землетрясением
Губернатор Солодов: У берегов Камчатки идёт интенсивный афтершоковый процесс
После случившегося у берегов Камчатки землетрясения идёт активный афтершоковый процесс. Как заявил в своём телеграм-канале глава региона Владимир Солодов, вероятность сильного подземного толчка низкая.
Глава Камчатки Солодов рассказывает о случившемся в регионе землетрясении. Видео Telegram / Солодов. BRIEF.
"Сейчас идёт интенсивный афтершоковый процесс. Это означает, что утихающие толчки регистрируются. По оценкам, вероятность сильного толчка достаточно низкая", — сообщил Солодов.
Ранее Life.ru писал, что 17 августа Камчатка оказалась в эпицентре природного бедствия. Сообщалось, что в регионе зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,0, а в Петропавловске-Камчатском толчки ощущались с интенсивностью до шести баллов.
Pixabay / Natalia_Kollegova