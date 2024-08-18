"Перепугались очень": Жители Камчатки рассказали, как пережили мощное землетрясение

Утром 18 августа на жителей Камчатки обрушилось мощное землетрясение. Очевидцы рассказали "Газете.ru", как пережили опаснейший природный катаклизм.

Первые секунды начала мощного землетрясения на Камчатке попали на видео. Видео © Life.ru

Жительница региональной столицы Евгения отметила, что на выходных отправилась в дом на озеро, который во время землетрясения "просто ходил ходуном". Женщине было очень страшно и из-за сильного гула. При этом в помещении попадали мелкие предметы.

"В городе уже всё спокойно, паники никакой нет. В продуктовых магазинах ажиотажа тоже нет", — уточнила она.

Татьяна из Петропавловска-Камчатского также обратила внимание на ужасный гул, прервавший её сон. Когда она проснулась, то почувствовала сильные точки из-за землетрясения.