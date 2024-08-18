"Перепугались очень": Жители Камчатки рассказали, как пережили мощное землетрясение
Жительница Камчатки рассказала, что во время землетрясения слышала сильный гул
Утром 18 августа на жителей Камчатки обрушилось мощное землетрясение. Очевидцы рассказали "Газете.ru", как пережили опаснейший природный катаклизм.
Первые секунды начала мощного землетрясения на Камчатке попали на видео. Видео © Life.ru
Жительница региональной столицы Евгения отметила, что на выходных отправилась в дом на озеро, который во время землетрясения "просто ходил ходуном". Женщине было очень страшно и из-за сильного гула. При этом в помещении попадали мелкие предметы.
"В городе уже всё спокойно, паники никакой нет. В продуктовых магазинах ажиотажа тоже нет", — уточнила она.
Татьяна из Петропавловска-Камчатского также обратила внимание на ужасный гул, прервавший её сон. Когда она проснулась, то почувствовала сильные точки из-за землетрясения.
"Сильно трясло, перепугались очень. Но всё обошлось. Никаких разрушений нет, всё спокойно сейчас", — подчеркнула жительница Камчатки.
Напомним, что ранним утром 18 августа (вечер 17 августа по Москве) на Камчатке зафиксировали мощное землетрясение. В Петропавловске-Камчатском толчки ощущались с интенсивностью до шести баллов. Life.ru публиковал видео первых секунд после начала землетрясения. В этот же день на полуострове произошло сильнейшее извержение вулкана Шивелуч, в связи с чем ввели красный авиационный код.
Pixabay / Kamchadal