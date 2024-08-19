На Камчатке после землетрясения насчитали больше 30 афтершоков

После мощного землетрясения на Камчатке, которое произошло в воскресенье, 18 августа, в регионе еще несколько недель будут ощущаться афтершоки. Об этом сообщил камчатский филиал геофизической службы РАН.

По словам учёных, такое явление — не в новинку. Длительные афтершоки — это стандартный сценарий, особенно если учесть, что за сутки на полуострове произошло больше 30 сейсмособытий.

"Мы можем ожидать ряд землетрясений магнитудой до 6,5, которые могут "потрясти" Петропавловскую агломерацию до 5 баллов. При этом интенсивный афтершоковый процесс может происходить до месяца, дальше он будет затихать и становиться менее интенсивным", — приводит слова сейсмологов ТАСС.