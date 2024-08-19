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Регион
19 августа, 08:52

На Камчатке после землетрясения насчитали больше 30 афтершоков

РАН: Афтершоки после землетрясения на Камчатке могут продолжаться месяцами

После мощного землетрясения на Камчатке, которое произошло в воскресенье, 18 августа, в регионе еще несколько недель будут ощущаться афтершоки. Об этом сообщил камчатский филиал геофизической службы РАН.

По словам учёных, такое явление — не в новинку. Длительные афтершоки — это стандартный сценарий, особенно если учесть, что за сутки на полуострове произошло больше 30 сейсмособытий.

"Мы можем ожидать ряд землетрясений магнитудой до 6,5, которые могут "потрясти" Петропавловскую агломерацию до 5 баллов. При этом интенсивный афтершоковый процесс может происходить до месяца, дальше он будет затихать и становиться менее интенсивным", — приводит слова сейсмологов ТАСС.

Камчатка расположена в зоне активной тектонической активности, что делает землетрясения там довольно частым явлением. Этот регион находится на стыке нескольких тектонических плит, включая Тихоокеанскую плиту, что приводит к постоянным геологическим процессам и сейсмической активности. Землетрясения могут варьироваться по силе и глубине, и хотя многие из них могут быть слабыми и незаметными для людей, иногда происходят и более сильные толчки.

Губернатор Камчатки сделал заявление после мощного землетрясения
Губернатор Камчатки сделал заявление после мощного землетрясения

Напомним, что ранним утром 18 августа на Камчатке зафиксировали мощное землетрясение. В Петропавловске-Камчатском толчки ощущались с интенсивностью до шести баллов. Впоследствии жители региона рассказали, как пережили опаснейший природный катаклизм. Стоит отметить, что там зарегистрировали 15 афтершоков после случившегося.

Обложка ©

Shutterstock/ FOTODOM / Alvov

Марина Фещенко
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