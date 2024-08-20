В Бурятии произошло землетрясение
МЧС: В Бурятии зафиксировано землетрясение интенсивностью до трёх баллов
В Бурятии зафиксировано землетрясение, интенсивность которого составила три балла. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
"На территории Муйского района зарегистрировано сейсмособытие, 12 км юго-восточнее от населённого пункта Северомуйск. <…> Толчки ощущались в н.п. Северомуйск до 3 баллов. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме", — сказано в сообщении.
А ранним утром 18 августа на Камчатке зафиксировали мощное землетрясение. В Петропавловске-Камчатском толчки ощущались с интенсивностью до шести баллов. Впоследствии жители региона рассказали, как пережили опаснейший природный катаклизм. Стоит отметить, что там зарегистрировали 15 афтершоков после случившегося.
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