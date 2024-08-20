Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 01:11

В Бурятии произошло землетрясение

МЧС: В Бурятии зафиксировано землетрясение интенсивностью до трёх баллов

В Бурятии зафиксировано землетрясение, интенсивность которого составила три балла. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

"На территории Муйского района зарегистрировано сейсмособытие, 12 км юго-восточнее от населённого пункта Северомуйск. <…> Толчки ощущались в н.п. Северомуйск до 3 баллов. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме", — сказано в сообщении.

Губернатор Камчатки сделал заявление после мощного землетрясения
Губернатор Камчатки сделал заявление после мощного землетрясения

А ранним утром 18 августа на Камчатке зафиксировали мощное землетрясение. В Петропавловске-Камчатском толчки ощущались с интенсивностью до шести баллов. Впоследствии жители региона рассказали, как пережили опаснейший природный катаклизм. Стоит отметить, что там зарегистрировали 15 афтершоков после случившегося.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Belish

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Бурятия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров