На Землю впервые в истории доставили грунт с обратной стороны Луны
Китайский зонд "Чанъэ-6" доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны
Китайский аппарат "Чанъэ-6". Обложка © ТАСС / Xinhua / ABACA
В Китае на посадочную площадку Сыцзыванци в районе Внутренняя Монголия приземлился аппарат "Чанъэ-6", который впервые за всю историю доставил на Землю пробы грунта с обратной стороны Луны. Это событие транслировало Центральное телевидение Китая.
Старт аппарата произошёл с острова Хайнань на ракетоносителе "Чанчжэн-5 Y8" 3 мая этого года. Прилунение состоялось 2 июня в бассейне Южный полюс – Эйткен. Там были собраны образцы грунта на разных участках, и уже 4 июня аппарат отправился на Землю. Учёные предполагают, что в их распоряжение попали пробы, которым может быть четыре миллиарда лет.
Также существуют космические миссии "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8", которые призваны комплексно зондировать рельеф Луны и испытывать там ряд технологий.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Госдуме утвердили договор с Китаем о создании обитаемой базы на Луне. На данный момент идёт разработка плана по выбору места для станции, технологии доставки грузов и учреждения места управления данным проектом.