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25 июня, 08:32

На Землю впервые в истории доставили грунт с обратной стороны Луны

Китайский зонд "Чанъэ-6" доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны

Китайский аппарат "Чанъэ-6". Обложка © ТАСС / Xinhua / ABACA

Китайский аппарат "Чанъэ-6". Обложка © ТАСС / Xinhua / ABACA

В Китае на посадочную площадку Сыцзыванци в районе Внутренняя Монголия приземлился аппарат "Чанъэ-6", который впервые за всю историю доставил на Землю пробы грунта с обратной стороны Луны. Это событие транслировало Центральное телевидение Китая.

Старт аппарата произошёл с острова Хайнань на ракетоносителе "Чанчжэн-5 Y8" 3 мая этого года. Прилунение состоялось 2 июня в бассейне Южный полюс – Эйткен. Там были собраны образцы грунта на разных участках, и уже 4 июня аппарат отправился на Землю. Учёные предполагают, что в их распоряжение попали пробы, которым может быть четыре миллиарда лет.

Также существуют космические миссии "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8", которые призваны комплексно зондировать рельеф Луны и испытывать там ряд технологий.

В Китае показали видео посадки космического аппарата на обратной стороне Луны
В Китае показали видео посадки космического аппарата на обратной стороне Луны

Ранее Life.ru рассказывал, что в Госдуме утвердили договор с Китаем о создании обитаемой базы на Луне. На данный момент идёт разработка плана по выбору места для станции, технологии доставки грузов и учреждения места управления данным проектом.

Николай Рюмин
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