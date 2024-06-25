На Землю впервые в истории доставили грунт с обратной стороны Луны

В Китае на посадочную площадку Сыцзыванци в районе Внутренняя Монголия приземлился аппарат "Чанъэ-6", который впервые за всю историю доставил на Землю пробы грунта с обратной стороны Луны. Это событие транслировало Центральное телевидение Китая.

Старт аппарата произошёл с острова Хайнань на ракетоносителе "Чанчжэн-5 Y8" 3 мая этого года. Прилунение состоялось 2 июня в бассейне Южный полюс – Эйткен. Там были собраны образцы грунта на разных участках, и уже 4 июня аппарат отправился на Землю. Учёные предполагают, что в их распоряжение попали пробы, которым может быть четыре миллиарда лет.