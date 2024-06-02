В Китае показали видео посадки космического аппарата на обратной стороне Луны
CCTV показало видео посадки зонда "Чанъэ-6" на обратной стороне Луны
Центральное телевидение Китая (CCTV) показало видео с камеры посадочного модуля зонда "Чанъэ-6". В ночь на 2 июня космический аппарат успешно сел на тёмной стороне Луны.
Приземление китайского зонда "Чанъэ-6" на Луну. Видео © CCTV
На кадрах запечатлена поверхность Луны, к которой постепенно приближался зонд. Аппарат завис в ста метрах от поверхности, изучил её лазерным 3D-сканированием и выбрал место для посадки.
Напомним, утром в воскресенье, 2 июня, посадочный модуль китайского "Чанъэ-6" сел на обратной стороне Луны. После проверки состояния и наладочных работ зонд в течение двух дней будет производить забор грунта. Для работы под поверхностью Луны он использует бур, а роботизированная рука поможет в захвате проб на поверхности. Планируется, что миссия продлится 53 дня.