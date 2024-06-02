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2 июня, 11:48

В Китае показали видео посадки космического аппарата на обратной стороне Луны

CCTV показало видео посадки зонда "Чанъэ-6" на обратной стороне Луны

Центральное телевидение Китая (CCTV) показало видео с камеры посадочного модуля зонда "Чанъэ-6". В ночь на 2 июня космический аппарат успешно сел на тёмной стороне Луны.

Приземление китайского зонда "Чанъэ-6" на Луну. Видео © CCTV

На кадрах запечатлена поверхность Луны, к которой постепенно приближался зонд. Аппарат завис в ста метрах от поверхности, изучил её лазерным 3D-сканированием и выбрал место для посадки.

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Напомним, утром в воскресенье, 2 июня, посадочный модуль китайского "Чанъэ-6" сел на обратной стороне Луны. После проверки состояния и наладочных работ зонд в течение двух дней будет производить забор грунта. Для работы под поверхностью Луны он использует бур, а роботизированная рука поможет в захвате проб на поверхности. Планируется, что миссия продлится 53 дня.

Обложка ©

CCTV

Никита Осипов
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