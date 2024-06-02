Китайский зонд совершил успешную посадку на обратной стороне Луны

Утром в воскресенье, 2 июня, посадочный модуль китайского аппарата "Чанъэ-6" успешно сел на обратной стороне Луны, где должен собрать образцы грунта. Об этом сообщило Синьхуа со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA).

"При поддержке спутника-ретранслятора "Цюэцяо-2" комбинация посадочного и взлётного модулей зонда "Чанъэ-6" успешно прилунилась в предварительно выбранной зоне посадки, расположенной в бассейне Южный полюс – Эйткен", — информировало агентство.

После проверки состояния и наладочных работ зонд будет в течение двух дней производить забор грунта. Для работы под поверхностью Луны он использует бур, а роботизированная рука поможет в захвате проб на поверхности. Кроме того, на месте посадки запланирован комплекс научных исследований.

Отмечается, что из-за создаваемых Луной препятствий период окна для связи с Землёй на обратной стороне её естественного спутника короче, чем на видимой, даже при поддержке спутника-ретранслятора. В связи с этим время для сбора образцов "Чанъэ-6" сократится примерно до 14 часов, в то время как его предшественник "Чанъэ-5" мог работать 22 часа.