Стартовала разработка ядерной энергоустановки для лунной станции РФ и Китая

Россия совместно с китайскими коллегами начала разработку ядерной энергетической установки для проекта лунной станции. Об этом РИА "Новости" сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

Это позволит создать на спутнике Земли компактный, надёжный и долговечный источник ядерной энергии. Дело в том, что лунная ночь длится примерно 14 земных суток, а солнечные батареи не могут накопить такое количество энергии.

По словам Борисова, создание российско-китайской научной лунной станции планируется развернуть в два этапа с 2025-го по 2035 год, а доставка энергоустановки на Луну может состояться в 2033–2035 годах.