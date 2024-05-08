Стартовала разработка ядерной энергоустановки для лунной станции РФ и Китая
Россия совместно с китайскими коллегами начала разработку ядерной энергетической установки для проекта лунной станции. Об этом РИА "Новости" сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.
Это позволит создать на спутнике Земли компактный, надёжный и долговечный источник ядерной энергии. Дело в том, что лунная ночь длится примерно 14 земных суток, а солнечные батареи не могут накопить такое количество энергии.
По словам Борисова, создание российско-китайской научной лунной станции планируется развернуть в два этапа с 2025-го по 2035 год, а доставка энергоустановки на Луну может состояться в 2033–2035 годах.
А в начале мая Китай успешно запустил ракету-носитель с зондом "Чанъэ-6", который соберёт грунт на обратной стороне Луны. Это основная цель миссии, ведь ранее такого не делал никто. Учёные надеются, что зонд доставит на Землю около двух килограммов грунта, геологический возраст образцов может составить четыре миллиарда лет.