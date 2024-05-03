Китай запустил зонд "Чанъэ-6" для сбора грунта на обратной стороне Луны
"Чанчжэн-5 Y8" с зондом "Чанъэ-6" на стартовом столе космодрома Вэньчан. Обложка © ТАСС / EPA / Guo Cheng / XINHUA
Китай успешно запустил с космодрома Вэньчан ракету-носитель "Чанчжэн-5 Y8" с зондом "Чанъэ-6", который соберёт грунт на обратной стороне Луны. Прямую трансляцию вело Центральное телевидение страны. Автоматическая космическая станция состоит из орбитального, посадочного, взлётного и возвращающего модулей.
При этом на борту посадочного модуля находятся научные приборы из Франции, Италии и Европейского космического агентства, а на борту орбитального модуля — небольшой спутник из Пакистана. Ожидается, что миссия продлится 53 дня, зонд доставит на Землю около двух килограммов грунта. Как отметил замдиректора Центра лунных исследований и космической инженерии Китайского национального космического управления Гэ Пин, геологический возраст образцов может составить четыре миллиарда лет.
По его словам, основная цель миссии — именно доставка грунта на Землю, ведь ранее этого не делал никто. Учёный надеется, что это "принесёт большую научную ценность не только Китаю, но и всему человечеству".
Напомним, 11 апреля с российского космодрома Восточный успешно стартовала ракета-носитель тяжёлого класса "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион". Как отмечал глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, это ознаменовало новую веху в истории космодрома.