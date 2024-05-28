Госдума утвердила договор с Китаем о создании обитаемой базы на Луне

В Госдуме на пленарном заседании приняли решение ратифицировать соглашение с китайским правительством о сотрудничестве при создании Международной научной лунной станции (МНЛС).

"Ратифицировать соглашение между Правительством РФ и Правительством КНР о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции, подписанное в городе Москве и городе Пекине 25 ноября 2022 года", — сказано в документе.