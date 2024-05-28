Госдума утвердила договор с Китаем о создании обитаемой базы на Луне
В Госдуме на пленарном заседании приняли решение ратифицировать соглашение с китайским правительством о сотрудничестве при создании Международной научной лунной станции (МНЛС).
"Ратифицировать соглашение между Правительством РФ и Правительством КНР о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции, подписанное в городе Москве и городе Пекине 25 ноября 2022 года", — сказано в документе.
Ранее кабмин РФ утвердил совместный с КНР проект по постройке Международной научной лунной станции. Необходимо было определить место, где на Луне будет построена станция, учредить центр управления и доставку грузов, а также определить аспекты самого освоения спутника Земли. 8 мая началась разработка ядерной энергоустановки для МНЛС, которая позволит создать там надёжный и долговечный источник ядерной энергии.
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