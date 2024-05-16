Борисов назвал срок начала "экспансии" Луны Россией и Китаем

Ядерную энергетическую установку, которой будет оборудована российско-китайская лунная станция, отправят на Луну после 2036 года. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Я скажу так: по плану экспансия Луны — это где-то после 2036 года", — сказал он журналистам во время визита в Пекин в составе делегации президента РФ Владимира Путина.

Глава "Роскосмоса" объяснил, что ядерную энергетическую установку сначала испытают на Земле.