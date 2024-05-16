Борисов назвал срок начала "экспансии" Луны Россией и Китаем
Борисов рассказал, что Россия и Китай начнут "экспансию" Луны после 2036 года
Ядерную энергетическую установку, которой будет оборудована российско-китайская лунная станция, отправят на Луну после 2036 года. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Я скажу так: по плану экспансия Луны — это где-то после 2036 года", — сказал он журналистам во время визита в Пекин в составе делегации президента РФ Владимира Путина.
Глава "Роскосмоса" объяснил, что ядерную энергетическую установку сначала испытают на Земле.
Напомним, что о начале создания ядерной энергетической установки для проекта совместной лунной станции России и Китая стало известно 8 мая. Цель проекта — создать на Луне надёжный и долговечный источник ядерной энергии компактных размеров. Ночь на спутнике Земли длится порядка 14 суток (по земным меркам), а альтернатива — заряжающиеся от Солнца батареи — не способна обеспечить достаточный объём энергии для бесперебойной работы в течение такого срока.
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