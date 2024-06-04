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Регион
4 июня, 02:15

Китайский зонд "Чанъэ-6" покинул обратную сторону Луны с образцами грунта

Китайский зонд "Чанъэ-6", который впервые в истории собрал образцы грунта с противоположной стороны Луны, покинул поверхность этого спутника, сообщает агентство Синьхуа, ссылаясь на Китайское национальное космическое управление.

"Во вторник утром с поверхности Луны взлетел китайский зонд "Чанъэ-6" с образцами грунта, которые впервые в человеческой истории были собраны с обратной стороны естественного спутника Земли. Взлётный модуль "Чанъэ-6" вышел на заданную орбиту вокруг Луны", — сказано в записи.

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Напомним, посадочный модуль китайского "Чанъэ-6" сел на обратной стороне Луны утром в воскресенье, 2 июня. После этого Центральное телевидение Китая показало видео с камеры посадочного модуля зонда.

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X / tobyliiiiiiiiii

Анатолий Симоненко
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