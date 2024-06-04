Китайский зонд "Чанъэ-6" покинул обратную сторону Луны с образцами грунта

Китайский зонд "Чанъэ-6", который впервые в истории собрал образцы грунта с противоположной стороны Луны, покинул поверхность этого спутника, сообщает агентство Синьхуа, ссылаясь на Китайское национальное космическое управление.

"Во вторник утром с поверхности Луны взлетел китайский зонд "Чанъэ-6" с образцами грунта, которые впервые в человеческой истории были собраны с обратной стороны естественного спутника Земли. Взлётный модуль "Чанъэ-6" вышел на заданную орбиту вокруг Луны", — сказано в записи.