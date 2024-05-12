Солнечный ливень: Зонд Solar Orbiter снял завораживающее видео Космический аппарат в невероятных деталях показал, что творится на поверхности и в атмосфере нашей звезды. 11 мая, 21:33 Зонд Solar Orbiter. Обложка © Wikipedia / NASA

Зонд Solar Orbiter показал Солнце таким, каким его никогда не увидишь с Земли даже в телескоп: способный улавливать ультрафиолетовое излучение прибор Extreme Ultraviolet Imager на борту космического аппарата запечатлел сразу несколько эффектных явлений в солнечной атмосфере.

Необычные явления в солнечной атмосфере на видео, снятом с борта Solar Orbiter.

Как пояснили в Европейском космическом агентстве, сравнительно небольшие вьющиеся "узоры" над поверхностью Солнца гелиофизикам напоминают мох, поэтому их так и назвали — "корональный мох". Это явление происходит в солнечной короне и пока мало изучено.

На ролике также хорошо различимы многочисленные тёмные структуры, которые немного похожи на волосы, — они называются спикулами, в высоту достигают 10–20 тысяч километров и существуют всего по несколько минут, после чего возникают новые.

Примерно в середине опубликованного видео заснято "небольшое" извержение солнечной плазмы. Учёные подчеркнули, что на самом деле в этом "небольшом" извержении легко уместилась бы вся планета Земля целиком.

И наконец, посреди ярких светлых полос, похожих на лучи, исследователи Солнца разглядели ещё одно совершенно удивительное явление — так называемый корональный дождь. Для большей наглядности стоит показать его на ещё одном, ранее опубликованном, видео. Механизм его, как на сегодняшний день понимают учёные, примерно такой: дуги силовых линий солнечного магнитного поля приподнимаются над поверхностью светила и вместе с собой выносят огромные массы плазмы, после чего большая часть этого вещества охлаждается и притягивается обратно вниз, то есть выпадает дождём. На видео ниже это можно видеть как фантастический "плазмопад" под светящейся аркой солнечного выброса.

Корональный дождь на видео с борта Solar Dynamics Observatory

Напомним вкратце общую структуру Солнца: в самом центре находится ядро, именно оно служит тем термоядерным реактором, в котором водород превращается в гелий с выделением тепла и света. Сразу над ним — обширный слой под названием зона лучистого переноса, где излучённые фотоны поглощаются, снова излучаются и таким образом блуждают как минимум сотни тысяч, а может быть, и миллионы лет. Сверху — слой, в котором солнечное вещество постоянно перемешивается, — конвективная зона. То, что мы видим как солнечную поверхность, названо фотосферой, именно из неё летит весь свет, который нас достигает. Над ней красноватый слой толщиной примерно в 2000 километров, его можно заметить во время полного затмения, — хромосфера. И над всем этим протяжённый разреженный слой — солнечная корона. Кстати, на самом деле она не ограничивается теми пределами, в которых её видно в момент затмения, и с точки зрения физики не только Земля, но и даже Плутон находятся внутри солнечной короны.

Строение Солнца. Фото © Wikipedia

Так вот, эта корона представляет собой давнюю загадку: при всей своей разреженности она раскалена местами до многих миллионов градусов, притом что солнечная поверхность имеет температуру около 5,7 тысячи градусов. Поэтому такие детальные изображения Солнца не просто производят впечатление, но и дают шанс разобраться в том, как устроено светило, от которого зависит наша жизнь.

В момент съёмки (а это было осенью 2023 года) космический аппарат Solar Orbiter был на расстоянии около 43 миллионов километров от Солнца, то есть примерно втрое ближе Земли и намного ближе Меркурия. Напомним, Меркурий расположен в 70 миллионах километров от Солнца, Земля — в 150 миллионах километров.

Авторы Адель Романенкова