Уже не в первый раз: Загадочный объект замечен в небе во время солнечного затмения Его наблюдали так недолго, что не удалось собрать достаточных данных о его размерах и расстоянии от светила, и тем не менее учёным есть что сказать о нём. 12 апреля, 21:35 Большинство людей, наблюдавших затмение 8 апреля 2024 года в Северной Америке, этот объект не заметили. Обложка © Freepik

Большинство людей, наблюдавших затмение 8 апреля 2024 года в Северной Америке, этот объект не заметили: его не было видно невооружённым глазом. Только в телескопы. На самом деле его видели ещё до затмения, но тоже очень немногие, а именно гелиофизики, то есть исследователи Солнца. Специфика их наблюдений такова, что они, по сути, имитируют солнечное затмение: закрывают диск Солнца коронографом, чтобы рассмотреть корону и вообще всё, что непосредственно рядом со светилом происходит. Так вот, за несколько часов до долгожданного события американский гелиофизик Карл Баттамс поделился очень любопытным снимком.

Объект SOHO-5008 на снимке космической обсерватории SOHO. Фото © Х / SungrazerComets

Он написал, что возле Солнца замечен объект и по всем признакам его можно будет увидеть во время затмения. К сожалению, не совсем ясно, насколько эта информация распространилась в сообществе астрономов, готовились ли они к наблюдению, знали ли они, куда именно "смотреть", но факт то, что они его действительно за драгоценные четыре минуты затмения обнаружили и даже смогли зафиксировать. Этим снимком поделился астроном-любитель из Китая Линь Цзысюань.

Объект SOHO-5008 на снимке, сделанном астрономом-любителем во время солнечного затмения 8 апреля 2024 года. Фото © Spaceweather.com Time Machine

Теперь — что это такое: астрономы с абсолютной уверенностью говорят, что это так называемая околосолнечная комета, то есть такая комета, которая подлетает чрезвычайно близко к Солнцу, на расстояние, допустим, 100 или 200 тысяч километров от его поверхности. И такое приближение комета практически никогда не переживает: она либо сгорает полностью, либо распадается на обломки, и эти обломки тоже обречены. То есть околосолнечную комету мы чаще всего видим в первый и одновременно последний раз.

Этому объекту дали наименование SOHO-5008. Вообще, подавляющее большинство околосолнечных комет записывают словом SOHO, поскольку их в основном обнаруживает одноимённая космическая солнечная обсерватория, которая работает с 1995 года в полутора миллионах километров от Земли и вооружена в том числе коронографом, закрывающим диск светила. За прошедшие десятилетия она заметила возле Солнца уже больше пяти тысяч комет.

Но есть среди них одна особая группа комет, которые выделяются тем, что у них удивительно похожие орбиты. Астрономы стали замечать их подозрительные сходства ещё столетия назад, то есть они спорадически появляются с каких-то очень давних пор. Вот один из самых поразительных экземпляров. Эту комету два дня подряд было видно среди бела дня, притом даже сквозь облака, если они не очень плотные. Её назвали Большой сентябрьской кометой 1882 года.

Большая сентябрьская комета 1882 года, сфотографированная астрономом Дэвидом Гиллом. Фото © Wikipedia

7 сентября она максимально приблизилась к Солнцу, этот момент называется перигелием, и в это время астрономы заметили, что её хвост как бы разделила надвое тёмная полоса, а потом само ядро кометы вытянулось и распалось, в телескопы были видны два крупных фрагмента и множество мелких.

Что интересно, за четыре месяца до этого, 17 мая 1882 года, в Египте наблюдали полное солнечное затмение и в момент этого затмения увидели у самого Солнца комету. Притом, судя по всему, невооружённым глазом увидели. В истории она записана как Большая комета затмения 1882 года. Так вот, астрономы считают, что это была "родственница" Большой сентябрьской и что у них вообще было и по сей день остаётся обширное семейство. Каждая из них, конечно, приближаясь к Солнцу, сгорает, но их, похоже, ещё много. Так вот, нынешняя SOHO-5008 тоже из этой "фамилии".

Большая комета затмения 1882 года, которую наблюдали в Египте (зарисовка художника). Фото © Wikipedia

А вот, к примеру, ещё одна их недавно явленная представительница — комета Лавджоя 2011 года. Кстати, она после погружения в солнечную корону вышла из неё ещё "живой", из чего учёные заключают, что она была в размерах не меньше пятисот километров.

Комета C/2011 W3 (Лавджоя), сфотографированная с борта МКС 21 декабря 2011 года астронавтом Дэниелом Бёрбэнком. Фото © Wikipedia

Их "родство" в XIX веке доказал немецкий астроном Генрих Крейц, так что с тех пор это "кометы Крейца". И он был убеждён, что это "родство" заключается в том, что всё это обломки одной очень большой кометы, которая когда-то подошла слишком близко к Солнцу и разрушилась. По расчётам, это должно было произойти приблизительно две тысячи лет назад. И есть даже кандидат на роль "кометы-прародительницы": её в 371 году до нашей эры наблюдал в том числе Аристотель, а также историк Эфор Кимский, последний утверждал, что видел разрушение этой кометы.

Как ни удивительно, но обломки в столь человеческих масштабах давней катастрофы не только сохраняются, но и, по расчётам, будут оставаться в Солнечной системе ещё долгие тысячелетия. Скорее всего, все они сгорят. А если будут чудесным образом избежавшие общей участи, то их орбиты к тому времени настолько изменятся, что астрономы будущего уже, видимо, не смогут распознать, что это кометы Крейца.

Авторы Адель Романенкова