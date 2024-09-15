Неопознанный сигнал: Зафиксировано странное содрогание Земли 9 дней подряд Сейсмические станции уловили никогда ранее не наблюдавшиеся монотонные вибрации, которые ощущались по всей планете — от Арктики до Антарктиды. 14 сентября, 21:23 Учёные зафиксировали необычную сейсмическую активность Земли. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zyn Chakrapong

По недавно опубликованным данным, необычный сигнал был зафиксирован 16 сентября 2023 года сейсмическими станциями по всему миру. Необычность его заключалась в том, что это был не какой-то мощный и многочастотный всплеск, как бывает при землетрясении, а вместо этого слабая, монотонная и притом ритмичная вибрация с долгим периодом — 92 секунды. И продолжалось это девять дней подряд. Учёные подчёркивают, что явление было очень непохоже на всё, что им до сих пор приходилось регистрировать. Его обозначили аббревиатурой USO — «неопознанный сейсмический объект». Впрочем, его довольно быстро опознали. Сопоставление всех собранных данных приводит сейсмологов сюда.

Предполагаемое место, откуда пришёл загадочный сигнал: скалы фьорда в Гренландии. Фото © phys

Это один из великолепных фьордов Гренландии, узкий залив между высоких скал, который тянется в общей сложности примерно на 35 километров. Эти красоты очень любят туристы, но теперь им стоит семь раз подумать, прежде чем туда отправляться: похоже, в Диксон-фьорде (Dicksons Fjord) сошёл чудовищный оползень. Вскоре после получения тревожного сигнала и определения предположительного местоположения источника туда поехали на разведку датские военные. Они фотографировали скалы фьорда, а потом эти снимки сравнивали со сделанными до сигнала. Выяснилось, что действительно есть заметные различия.





Подсчитали, что в один момент здесь обрушилось порядка 25 миллионов кубометров камней и льда. Это немногим менее половины объёма астероида Бенну, вероятность падения которого сейчас высчитывают астрономы. Возникло мегацунами высотой около 200 метров. Это одно из самых высоких цунами, известных в истории. Его превосходит, пожалуй, только бедствие 1958 года на Аляске: там в заливе Литуйя тоже сошёл оползень и поднялась волна 500-метровой высоты. Напомним, высота цунами, которое обрушилось на Японию и привело к аварии на АЭС «Фукусима» в 2011 году, достигала порядка 40 метров.

Но загадочный девятидневный сигнал из Гренландии произвело не цунами, а последовавшее за ним другое природное явление: интенсивные, бьющиеся о скалы с обеих сторон волны шли навстречу друг другу, друг на друга накладывались и порождали очень высокие так называемые стоячие волны, известные как сейши. Они ритмично вздымались на семиметровую высоту и опускались на такую же глубину. Каждое такое колыхание, судя по всему, длилось как раз полторы минуты и повторилось порядка 10 тысяч раз.

Причина схода оползня для учёных очевидна: постепенное разрушение многолетней мерзлоты из-за глобального потепления. Как объясняют исследователи, скалы держатся на ледниках, которые последние десятки лет всё больше истончаются, слабеют, и в Диксон-фьорде ледник, видимо, уже не мог удерживать стоящую на нём тяжесть.

— Гренландия — место, где сейчас происходит так называемая динамическая абляция — это таяние за счёт откола больших кусков льда, которые спускаются уже очень близко к океану, поэтому их отрыв всегда что-то вроде небольшой катастрофы, и если идёт отрыв больших частей или нескольких, то вполне возможно то, что произошло, — рассказала в интервью Life.ru гляциолог, ведущий специалист Института географии РАН Марина Ананичева.

Как отметила кандидат географических наук, в Арктике идёт вдвое более интенсивное потепление, чем в умеренных широтах. По мере постепенного таяния ледников они становятся темнее и из-за этого поглощают больше солнечного света, что ещё больше усугубляет ситуацию. На российском Севере тоже происходит интенсивное таяние ледников, и, по мнению гляциолога, там в ближайшие годы вполне можно ожидать похожих явлений, особенно на Новой Земле, а также на Земле Франца-Иосифа и Северной Земле. В то же время там ситуация не так критична, как в Гренландии.

— С точки зрения оползней у нас на Севере менее опасно просто потому, что наклоны другие, я имею в виду континентальную Россию, в горах, там всё-таки горы не такие высокие и лето не очень длинное и не очень тёплое. И там вероятность таких оползней меньше, хотя и тоже есть, — объясняет ведущий специалист Института географии.

Она добавила, что на фоне потепления климата происходят многие другие опасные природные явления, в том числе сходы лавин и ледников. Гляциолог напомнила о катастрофе 2002 года, когда в результате схода ледника Колка в Северной Осетии погибли или пропали без вести 125 человек, в том числе актёр и режиссёр Сергей Бодров – младший.

По мнению кандидата географических наук, в целом тенденция неутешительна, поскольку государства с самой мощной промышленностью пока думают только об экономике, а не о том, в каком состоянии оставляют планету будущим поколениям.

— Такие страны, как США, Китай, Индия, в общем-то, не соблюдают никаких договоров по сокращению выбросов парниковых газов и выбрасывают в огромных количествах. Человечество ещё не осознало, до какой степени оно влияет на климат, — заключила ведущий специалист Института географии.

Авторы Адель Романенкова