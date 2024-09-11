Эпоха бедствий: Учёные поделились пугающими прогнозами по изменению климата По расчётам, лет через 20 изменения в атмосфере Земли могут усложнить жизнь большей части человечества. 10 сентября, 21:15 Учёные предупредили о скором усилении стихийных бедствий. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Romolo Tavani, Krakenimages.com

Это тропический ураган «Дориан» 2019 года, один из сильнейших за всю историю. Из космоса мощность урагана можно понять по наличию отчётливого «глаза» в самом центре. В самом «глазу» при этом царит спокойствие, а вот вокруг него — страх и ужас. При этом сильнейшие порывы ветра происходят ещё до прибытия циклона. Во время «Дориана» скорость ветра достигала 80, а то и почти 100 метров в секунду. Образовался ураган над Багамскими островами, проследовал мимо Флориды и достиг Северной Каролины. Десятки людей погибли, десятки тысяч — остались без крова.

Ураган «Дориан» 2019 года. GIF © Giphy.com

Мощность ураганов оценивают по Шкале Саффира — Симпсона, которая подразделяет их на пять категорий. «Дориан» относится к наивысшей — пятой. В неё заносятся все события со скоростями ветров от 70 метров в секунду. Климатологи подсчитали, что с 1980-го по 2021 год ураганов этой категории было 197, и из них порядка сотни произошли за последние 17 лет. Более того, с 2009 года начались ураганы от 86 метров в секунду, и теперь учёные даже считают, что существующая шкала уже неактуальна, в неё пора добавлять новую категорию — шестую.

Такие атмосферные вихри непременно образуются над океаном, потому что они подпитываются испарением тёплой воды с поверхности. Как только по мере своего движения ураган «упирается» в сушу, он начинает угасать, но угасает не тихо и мирно, а обрушивая на землю всю накопленную мощь. Так вот, климатологи предполагают, что по мере глобального потепления в тропиках и субтропиках всё больше нагревается и воздух, и приповерхностные океанские воды, испарение влаги становится более интенсивным, отсюда и усиление штормов, ураганов, тайфунов и прочего. Точный механизм влияния изменений климата на эти экстремальные события пока не совсем ясен. Мощность циклонов растёт гораздо интенсивнее, чем это предсказывают расчёты. В любом случае тенденция очевидна.

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А ещё одна тенденция становится всё более ощутимой для жителей умеренных широт: так называемые волны тепла, которые, возможно, уносят гораздо больше жизней, чем ураганы. Во всяком случае, в дни невыносимой, совершенно непривычной для местных жителей жары люди со слабым здоровьем гибнут преждевременно. К примеру, во Франции подсчитали, что во время аномально жаркого августа 2003 года было констатировано на 15 тысяч больше смертей, чем обычно. И среди причин смерти были и гипертермия, и тепловой удар, и обезвоживание.

Обобщив все наблюдаемые в последние годы экстремальные погодные явления, учёные недавно пришли к пугающему выводу: если уровень вредных выбросов в атмосферу останется как сейчас, то в ближайшие два десятилетия климатические бедствия будут ощущать на себе 70% населения земного шара. А даже если выбросы резко сократят, то в зонах стихий будут оказываться 20% жителей планеты, а это полтора миллиарда человек.

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В то же время исследователи отметили и удивительный парадокс: выяснилось, что в Азии полезное, казалось бы, дело очистки воздуха от уже накопившейся грязи, похоже, только ещё больше усугубляет ситуацию с климатом. Оказывается, если парниковые газы нагревают воздух, то пыль и прочие «антропогенные аэрозоли», наоборот, оказывают охлаждающий эффект за счёт поглощения солнечного излучения. И когда, к примеру, в Китае ввели с 2013-го жёсткую политику по сокращению загрязнения атмосферы, то это повлияло на азиатский летний муссон и привело к усилению жары.

Авторы Адель Романенкова