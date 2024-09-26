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26 сентября, 01:25

Бывает раз в 80 тысяч лет: К Земле возвращается комета, которую в последний раз видели неандертальцы

Комета C/2023 A3 приближается к Земле, она будет видна невооружённым глазом

Комета C/2023 A3. Обложка © VK / Космонавт Иван Вагнер

Комета C/2023 A3. Обложка © VK / Космонавт Иван Вагнер

Долгопериодическая комета C/2023 A3 «Цзыцзиньшань — АТЛАС» возвращается к Земле после более чем 80-тысячелетнего отсутствия. Гостья из дальних уголков космоса максимально сблизится с нашей планетой 12 октября, она будет видна в северном полушарии невооружённым глазом. Наблюдать за небесным телом лучше по вечерам или по утрам, комета выдаст себя длинным хвостом над западным горизонтом.

Астрономы утверждают, что C/2023 A3 достигнет светимости, сравнимой с сиянием двумя десятками самых ярких звёзд на ночном небе. Расстояние кометы до Земли составит всего 70 миллионов километров. Сближение с Солнцем произойдёт раньше — перигелий намечен на 27 сентября.

«Прогнозы астрономов говорят о том, что комета будет достаточно яркой, чтобы быть видимой невооружённым глазом несколько дней после 12 октября. В это время комету можно наблюдать между яркими звездами Спика и Арктур», — уточнили ТАСС в Московском планетарии.

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Не кометы и не астероиды: Учёные встревожены околоземными объектами неясной природы

Именно столкновение с большой кометой может стать причиной гибелью всего человечества, предупреждал ранее американский бизнесмен Илон Маск. По словам основателя SpaceX, избежать полного вымирания люди могут лишь с помощью освоения межзвёздных перелётов.

Илья Пушкарев
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