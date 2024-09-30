Ожидаются дожди: Жителям Подмосковья дали прогноз погоды на первые выходные октября

Жителей Московской области ожидают тёплые и сухие рабочие будни, а вот на выходных регион окажется во власти дождей и облачности, рассказала в беседе с интернет-изданием Regions.ru главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Так, ночью 1 октября температура воздуха не поднимется выше 10 градусов, однако днём стоит ожидать потепления до 16-19 градусов. 2 октября столбики термометров покажут уже 22 градуса, хотя ожидается переменная облачность. Та же погода сохранится на следующий день.

Четверг, 4 октября, также порадует жителей Подмосковья телом до 20-22 градусов. На следующий день столбики термометров опустятся до 18 градусов днём.

«В последний рабочий день, 4 октября, ночные показатели будут довольно высокими – около 15 градусов тепла, а днём этот показатель повысится до 18 градусов, ветер северо-восточный, умеренный», — предупредила эксперт.

Зато в субботу Московскую область накроет дождливая погода, переменная облачность будет держаться в течение суток. Однако в воскресенье осадков не ожидается, воздух днём прогреется до 13 градусов.