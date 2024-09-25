Зима близко: Россиян предупредили о заморозках

На смену летней погоде в ряде регионов России вскоре может прийти зима. В отдельных субъектах европейской части страны уже наблюдаются минусовые температуры, рассказал синоптик Михаил Леус в беседе с РИА «ФедералПресс».

«Сегодня ниже –10 градусов опустилась температура в европейской части России. В селе Ижма, что в Республике Коми минимальная температура составила –11,3 градусов», – поделился деталями Леус.

Кроме того, температурный минимум был установлен в Шенкурске Архангельской области. Там столбики термометров опустились до -4,5 градусов, что на 0,5 градусов ниже, чем было зафиксировано в этот день в 1891 году. Ещё один рекорд зафиксирован в Ульяновске, побившем достижение 1996 года. Новый минимум для 24 сентября в городе теперь составляет -1,9 градусов, что на 0,9 ниже предыдущего.

В целом, синоптик считает, что зима уже совсем близко. Не за горами время, когда заморозки придут и в другие регионы страны. Изменения климата Леус связал с повышением глобальной температуры, а также с увеличением температурных контрастов.