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Регион
25 сентября, 13:26

Зима близко: Россиян предупредили о заморозках

Синоптик Леус: В России побито два минимальных температурных рекорда

На смену летней погоде в ряде регионов России вскоре может прийти зима. В отдельных субъектах европейской части страны уже наблюдаются минусовые температуры, рассказал синоптик Михаил Леус в беседе с РИА «ФедералПресс».

«Сегодня ниже –10 градусов опустилась температура в европейской части России. В селе Ижма, что в Республике Коми минимальная температура составила –11,3 градусов», – поделился деталями Леус.

Кроме того, температурный минимум был установлен в Шенкурске Архангельской области. Там столбики термометров опустились до -4,5 градусов, что на 0,5 градусов ниже, чем было зафиксировано в этот день в 1891 году. Ещё один рекорд зафиксирован в Ульяновске, побившем достижение 1996 года. Новый минимум для 24 сентября в городе теперь составляет -1,9 градусов, что на 0,9 ниже предыдущего.

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В целом, синоптик считает, что зима уже совсем близко. Не за горами время, когда заморозки придут и в другие регионы страны. Изменения климата Леус связал с повышением глобальной температуры, а также с увеличением температурных контрастов.

В середине сентября метель также замела Красноярский край. Снег неожиданно завалил дороги и деревья. Лес на снимках местных жителей выглядел так, будто на дворе уже январь.

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Life.ru

Алёна Зиновьева
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