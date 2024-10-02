Осенний сезон вносит серьёзные коррективы в витаминный баланс нашего организма. Нехватка некоторых микроэлементов чревата ослаблением иммунитета, повышением уровня стресса и ухудшением метаболизма. На каких витаминах стоит заострить внимание в сезон простуд, специально для Life.ru пояснила терапевт Светлана Бурнацкая.

По словам врача, с приходом промозглых и дождливых месяцев в первую очередь снижается уровень витамина D. Обычно человек получает его от солнца, когда находится на свежем воздухе, но как только светлые деньги сменяет непогода, желание лишний раз выходить из дома пропадает. А ведь этот микроэлемент играет важнейшую роль в поддержании здоровья костей и скелета, а также укрепляет иммунную функцию.

Поэтому, чтобы минимизировать недостаток и соблюсти баланс этого витамина в организме, следите за вашим осенним рационом питания. Включайте в него разные виды жирной рыбы, например, лосось или скумбрию, яйца и молочные продукты Светлана Бурнацкая Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)

Отдельное внимание следует уделить витаминам C и B. Микроэлементы первой группы укрепляют иммунитет и оберегают клетки от окислительного стресса, а второй — поддерживают нервную систему и нормализуют метаболизм. Витамин C можно найти в цитрусовых или брокколи, B же содержится в цельнозерновых продуктах и мясе.

«Сбалансировав свой рацион и, при необходимости, обсудив это со своим лечащим врачом, подкрепив его витаминными добавками, вы окажете большую услугу своему организму и укрепите своё здоровье и иммунную систему», — резюмировала Бурнацкая.