Почему осенью люди впадают в депрессию и начинают страдать от одиночества

Осень — прекрасная пора. На улице уже нет летнего зноя, но солнышко всё ещё немного греет, под ногами шуршит яркая листва, и дует свежий ветерок. Казалось бы, в такую погоду нужно наслаждаться жизнью, но почему-то этот период огорчает многих людей. Соцопросы показывают, что осенью люди наиболее склонны к депрессии, а многие и вовсе переживают из-за одиночества. В этой статье Life.ru расскажет о том, как осень влияет на психику человека и как бороться с хандрой.

Почему люди страдают от одиночества осенью

Почему люди осенью ощущают одиночество и упадок сил. Фото © Freepik

Психиатр Алексей Вилков отмечает, что чувство одиночества испытывают многие люди, но некоторые переживают его слишком болезненно. По его словам, это ощущение может появиться даже у человека, популярного в обществе. Чаще всего оно возникает на фоне депрессии и других психологических расстройств. «Чувство одиночества — это такая базовая, эксцентральная категория любого здорового человека. Но иногда чувство одиночества может переживаться особенно болезненно. Например, при наличии депрессии, когда есть сниженное настроение, апатия. Либо одиночество переживается болезненно при тревожных расстройствах, когда человек испытывает беспокойство, волнение под влиянием стресса», — рассказал эксперт.

Но почему же тревожность и чувство одиночества обостряются именно осенью? Дело в том, что в этот период изменяется работа нейромедиаторов головного мозга. Их число снижается, из-за чего у человека возникает депрессия. Ощущение одиночества при этом является не причиной, а, скорее, следствием осенней хандры. Важно не допускать прогрессирования психологического расстройства и вовремя его остановить.

Как бороться с осенней депрессией

Осенняя депрессия: Как пережить сложный период в одиночестве. Фото © Freepik

Специалист уверяет, что любая депрессия лечится благодаря силе воли. В сложный период необходимо больше общаться с людьми, даже если этого делать не хочется. Психиатр говорит, что для кого-то чувство одиночества может быть комфортным состоянием и не стоит пытаться от него избавиться.

В разговоре с изданием «Вечерняя Москва» он добавляет: «Также полезно инициировать новые знакомства, но важно, чтобы у человека была в этом потребность и было желание». Алексей Вилков подчёркивает, что есть люди, которые переживают одиночество вполне нормально из-за своего характера. Они не нуждаются в частом, интенсивном общении. Для них одиночество — это обычно скорее даже плюс, чем минус. Но под влиянием стресса они тоже могут временами испытывать дискомфорт, когда не с кем поговорить. Поэтому одиночество здесь перекрывается за счёт повышения социальной активности, общения по интересам, когда с окружающими есть общие взгляды и хобби.