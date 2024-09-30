Нумерология: как расшифровывается 2025 год Змеи и почему он будет ужаснее 2024-го До нового года осталось три месяца. Люди ждут, когда уже закончится кармический год Дракона 2024, веря, что год Змеи 2025 станет лучше. Но нумерологи предупреждают: будет только хуже. 30 сентября, 14:00 Почему предстоящий год Змеи окажется для носителей всех знаков зодиака настоящим испытанием. Коллаж © Life.ru. Фото © Freepik / benzoix, © Shutterstock / FOTODOM / okaka

2025 год — это не просто очередная отметка на календаре, это год Змеи по восточному календарю, который, согласно нумерологии, обещает быть насыщенным, изменчивым и, возможно, даже опасным. Почему именно 2025 год Змеи может оказаться более сложным, чем 2024 год? Подскажут цифры.

Чего ждать от года Змеи 2025

Что значит 2025 год Змеи в астрологии. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gorbash Varvara

Год Змеи по восточному календарю — это время мудрости, проницательности и тонкого ума. Змея в китайской культуре — загадочное существо, обладающее двойственной природой. С одной стороны, её считают хитрой и опасной, с другой — она символизирует исцеление и защиту.

2025 год Змеи однозначно окажется временем перемен. Он станет идеальным для тех, кто готов кардинально поменять свою жизнь, пересмотреть цели и выбрать новый путь. Змея линяет, сбрасывая старую кожу, и этот образ напоминает нам о необходимости отказаться от устаревших идей и взглянуть на мир свежим взглядом.

Как в нумерологии расшифровывается 2025 год

Теперь перейдём к самому интересному! Если с помощью нумерологии расшифровать код 2025 года Змеи, сложив все его цифры, то получится число девять. А что девятка означает в нумерологии и почему она в данном случае окажется более серьёзной проблемой для представителей всех знаков зодиака?

Что означает в нумерологии число 9

Что означает девятка в нумерологии и почему это сочетание опасно в 2025 году. Фото © Freepik

В нумерологии девятка символизирует завершение цикла, прощание с прошлым, трансформацию и духовное пробуждение. Оно ассоциируется с мудростью, интуицией, состраданием и духовным ростом. Однако число 9 может также отражать негативные аспекты, такие как конфликты, разрушение старых структур и чувство потери. В контексте 2025 года число 9 в сочетании с энергией Змеи может усилить негативные тенденции 2024 года.

2024 год был годом Дракона, который отличался импульсивностью, непредсказуемостью и стремлением к доминированию. Возможно, в 2024 году были заложены основы для конфликтов, неуверенности и нестабильности. Число 9, к которому можно привести 2025 год, может стать катализатором этих негативных тенденций, приведя к их завершению и трансформации.

2025 год — это возможность для духовного роста, освобождения от прошлого и построения нового будущего. Но важно быть готовым к препятствиям, усилить интуицию и заняться самопознанием.

К чему готовиться в 2025 году: кризисы, разрушения, проблемы

2025 год Змеи: к чему готовиться и откуда ждать беды. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ken Griffiths

Многие нумерологи и эзотерики верят, что будущий 2025 год Змеи отыграется на представителях зодиакального круга ещё сильнее, чем год Дракона. Потому как 2024 год несёт в себе энергетику восьмёрки, а она отвечает за карму и воздаяние за грехи. А вот девятка, которая на нас обрушится с 1 января, не только усилит «турбулентность» в жизни людей всех знаков зодиака, но и добавит им проблем и кризисов. В нумерологии энергия числа 9 сильнее, чем у восьмёрки. Поэтому весь тот хрупкий мир, который люди смогли себе в жизни, несмотря на кармические бумеранги, выстроить, с большой вероятностью разрушится.

А пока до нового года остаётся ещё три месяца, предлагаем посмотреть вечером на небо и увидеть редкое явление — две Луны. Life.ru как раз рассказал, как такое явление повлияет на людей и какой ритуал от экстрасенса обязательно нужно сделать.

Авторы Елизавета Терешкова