Две луны на небе: что это значит и как использовать время для привлечения успеха

С 29 сентября на небе появится нечто удивительное — астероид, который будет выглядеть как Луна. Такое зрелище не только привлекает внимание астрономов, но и становится поводом для обсуждения среди астрологов и экстрасенсов. В этот период — с 29 сентября по 25 ноября — энергии небесных тел будут особенно сильными, и это открывает перед нами новые возможности для духовной работы и привлечения успеха в нашу жизнь. Давайте разберёмся, как это астрономическое явление может повлиять на знаки зодиака и какой ритуал стоит провести, чтобы использовать силу двух лун на полную катушку.

Что значат две луны с точки зрения астрологии

Две луны на небе: как использовать энергию для успеха. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Decha Photography

«Вторая Луна» на небе символизирует переход, усиление интуиции и открытие новых возможностей. Астрологи считают, что в это время можно ожидать эмоциональных всплесков и неожиданных событий, которые приведут к важным изменениям в жизни. Появление второго небесного тела будет словно подсказкой Вселенной: что-то старое уходит, а что-то новое вот-вот войдёт в нашу реальность.

Как на это явление отреагируют разные знаки зодиака

Для разных знаков зодиака влияние «второй Луны» будет проявляться по-разному. Овны и Львы почувствуют прилив энергии и решительность, Скорпионы и Рыбы — усиление интуиции и проницательности, а Раки и Девы смогут лучше понять свои истинные желания и эмоции. Важно помнить, что это время — идеальный момент для того, чтобы пересмотреть свои цели и сконцентрироваться на том, что действительно важно.

Ритуал для привлечения успеха в период двух лун

Астрологи о двух лунах: что ждать знакам зодиака. Фото © «Шедеврум»

Ирина Борн, известный экстрасенс и маг, рекомендует провести особый ритуал на успех, который можно выполнять с 29 сентября по 25 ноября. Этот ритуал поможет настроиться на энергии двух лун и привлечь в свою жизнь позитивные изменения. Вот что для него понадобится: чистый лист бумаги;

чёрная гелевая ручка;

прозрачная чаша с водой.

Первым делом к ритуалу нужно подготовиться. Выберите тихое место, где никто не сможет вас отвлечь. Расслабьтесь и подумайте о том, что хотите привлечь в свою жизнь. Запишите своё желание на листе бумаги, используя настоящее время, как будто это уже случилось. Например: «Я наслаждаюсь успехом в своей новой карьере». Суть в том, чтобы ваши слова звучали как реальность, а не как мечта.

Ритуал на две луны: привлекаем успех с 29 сентября. Фото © «Шедеврум»

Положите написанное желание на подоконник так, чтобы его освещал лунный свет. Важно: свет Луны должен наполнять бумагу своей энергией. Сверху на лист поставьте прозрачную чашу с водой. Вода — это проводник, который поможет вашим желаниям зарядиться силами ночного неба.

Сосредоточьтесь на своём желании. Закройте глаза и обратитесь к Луне. Скажите свои слова призыва, которые идут от сердца, или используйте следующие строки в качестве основы: «Луна, великая и мудрая, прошу твоей помощи. Наполни моё желание своей энергией и помоги ему проявиться в моей жизни». Важно прочувствовать каждое слово, чтобы ваше обращение было искренним и полным эмоций.

Что значит «вторая Луна» на небе и как это влияет на нас. Фото © «Шедеврум»

Оставьте своё желание и чашу с водой под лунным светом на всю ночь. Луна в этот момент работает для вас: её энергия проникнет в ваше намерение, усиливая его. На следующее утро, забрав листок и воду, поблагодарите Луну за её поддержку. Воду можно выпить или умыться ею, представляя, как энергия желания переходит внутрь вас. Так вы создаёте символическую связь между вашей просьбой и её воплощением.

Как провести ритуал на успех в период двух лун. Фото © «Шедеврум»

Повторяйте этот ритуал в течение двух лунных циклов (с 29 сентября по 25 ноября), каждый раз сосредотачиваясь на своём желании и усиливая его энергией Луны. Ирина Борн Экстрасенс, маг