Пригожиномания: Что говорят экстрасенсы о возможной судьбе Евгения Пригожина Гибель Евгения Пригожина спустя год обросла целым пластом мистических версий и инсинуаций. Экстрасенсы рассказали Life.ru, что они думают об этом. 28 сентября, 21:07 В Сети ходит версия, что Евгений Пригожин прячется в Африке. Обложка © ТАСС / Владимир Жабриков

Прошло больше года, но тема гибели Евгения Пригожина остаётся горячей. Жив или погиб «главный музыкант», обсуждают в Сети и за столиками в кафе. Мифологизация его образа стала почти мистической. Доходит до того, что в соцсетях появляются «жёны Пригожина», которые уверенно обещают «приехать с Женей завтра в Москву», а в Интернете то и дело постят фотографии с людьми, похожими на Пригожина, и уверяют, что это он.

В мае в Сети завирусилось видео встречи африканцев с руководством «Вагнера», на котором человек с заблюренным лицом напоминает Евгения Пригожина. Причём лицо человека всё время либо скрыто, либо его снимают со спины, а одежда очень напоминает ту, в которой любил ходить олигарх. На кадрах его восторженно встречают африканцы, но, кто это на самом деле, понять сложно, да и съёмка могла быть старой. Чувствуется, что, когда аргументов в реальности не хватает, люди обращаются к потустороннему.

Что думают о Пригожине экстрасенсы

Экстрасенс Яна считает, что Пригожин жив. Выпавшие карты таролог трактовала как обман и уход от опасности. Сначала она не видела его гибели. Правда, позже поменяла своё мнение и констатировала, что основатель «Вагнера» всё же погиб. Её карты Таро якобы показали, что причиной стали украинские спецслужбы, которые по наущению США и Британии подготовили катастрофу самолёта Пригожина.

Мнение таролога Яны поддержал астролог Павел Глоба. Он заявил, что катастрофа над Куженкином отразится на всей судьбе России и что «в будущем Пригожина прослеживается множество тайн и интриг, но нет «креста», символизирующего смерть. При этом он находится под действием Плутона, который связан с тайнами».

Расклады карт Таро. Фото © Telegram / Яна-прогнозы. Таро

Солидарна с Глобой и экстрасенс Альбина Селицкая. Она считает, что правду мы все узнаем не скоро — должно пройти не менее 10 лет. Вполне возможно, что Пригожин жив.

Но всё же большая часть мистиков склоняется к тому, что Пригожин погиб. Например, ясновидящий Зираддин Рзаев рассказал журналистам Life.ru, что с ним, скорее всего, расправились агенты западных спецслужб.

За два месяца до гибели основателя «Вагнера» я предсказал журналистам его гибель или серьёзное ранение. Зираддин Рзаев Экстрасенс

— Я не думаю, что он остался в живых, — считает экстрасенс Елена Ведара. — Вся его команда и он сам уже не с нами, это факт. Да, вокруг его смерти много разговоров.

Экстрасенс Дарья Миронова тоже не видит Пригожина в мире живых: «Он совершенно точно погиб в авиакатастрофе над селом Куженкино. Он и вся его команда. Его здесь нет, я его не вижу. Что же касается того, что люди — и в особенности его сослуживцы — верят, что он жив, то это скорее особенности человеческой психики, а не реальность. Фанаты до сих пор пишут на заборах «Цой жив!», но это ведь не значит, что музыкант действительно жив. Вера в Пригожина из этой же истории».

— Число сторонников версии о том, что авиакатастрофа, в которой погиб руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, была инсценировкой и что Пригожин на самом деле жив, с течением времени не уменьшается, а увеличивается. Внезапная кончина известных людей — огромная утрата не только для их семей, но и для миллионов поклонников, — считает экстрасенс Николь Кузнецова. — Яркие, харизматичные, полные планов и идей — именно такими запоминаются нам любимые актёры, певцы, телеведущие, спортсмены. Их уход, часто таинственный, быстро обрастает всевозможными домыслами, сплетнями и даже теориями заговора.

Николь тоже считает, что Пригожина нет в живых. По её словам, многие уверены, что известные личности инсценируют свою смерть, устав от популярности или же убегая от больших проблем. Люди отказываются верить в уход легенды, пытаясь найти причины, по которым Пригожин просто хотел исчезнуть, как Майкл Джексон, принцесса Диана, Децл и другие звёзды. «К сожалению, вокруг трагической и внезапной смерти легендарных людей ходят слухи, но совершенно точно Евгений погиб».

О том же говорят Алексей Варцаба и Аида Рохор. «Он умер. От его фото исходит энергия смерти», — поделился с журналистами своим впечатлением Варцаба.

О гибели Пригожина говорит и экстрасенс Галина Багирова: «Он переступил через черту, такое судьба не прощает. Нарушил субординацию и забыл, что главное на СВО — это Родина. Россия стоит превыше всего».

Авторы Александр Лаврентьев