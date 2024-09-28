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28 сентября, 15:43

Страшно интересно: Жителям Подмосковья рассказали, где можно встретить светящихся карликов и НЛО

Regions.ru: Посетители усадьбы Пехра-Яковлевское под Москвой говорят о призраках

Московская область кишит мистическими местами, которые вызывают особый интерес у любителей паранормальных явлений. Легенды гласят, что там можно встретить призраков, монстров и НЛО, а также услышать ужасные крики и даже телепортироваться в иные миры.

По данным интернет-издания Regions.ru, усадьба Пехра-Яковлевское в городском округе Балашиха привлекает посетителей не только из-за красоты, но и из-за загадочности. В начале XX там случился пожар, унёсший много жизней. С тех пор, рассказывают, из усадьбы доносятся крики, а кто-то даже видел там призрака.

А жители деревни Комягино Пушкинского округа расскажут вам о чёрном каменном столбе, который якобы можно встретить в местных лесах. Увидевшие его путники теряют дорогу и подолгу блуждают среди деревьев, а техника начинает сбоить. Дорога из Люберец в Лыткарино тоже опасна для странствующих, не зря её в народе называют проклятой. Там даже видели призраков — вероятно, жертв аварий.

Окрестности Климовска привлекают любителей мистики, желающих телепортироваться. А вот в Мещерском лесу на границе Московской и Владимирской областей можно вовсе пропасть. Это место в народе называют «Урочище Шушмор» или подмосковный «Бермудский треугольник».

Без инопланетян в регионе тоже не обошлось. На станции Катуар возле Дмитровского шоссе и у озера Смердячье в Шатурском районе, как рассказывают местные жители, можно встретить НЛО. Однако главной аномальной зоной в Московской области считается посёлок Новый Быт в Чехове. Там якобы видели сразу всё: и НЛО, и призраков, и даже светящихся карликов.

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Ранее Life.ru рассказывал о пяти мистических местах в Подмосковье, сунуться в которые осмелятся только самые отважные. Там происходят паранормальные явления, а посетители пугают историями о призраках.

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Freepik

Борис Эльфанд
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