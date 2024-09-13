5 находок в египетских пирамидах, взбудораживших умы великих учёных

Египетские пирамиды — вечные свидетели древней цивилизации, хранящие в своих стенах тайны, которые будоражат умы исследователей уже не одно столетие. Застывшие в песках тысячелетия, эти величественные сооружения продолжают преподносить загадки, от которых захватывает дух. Однако некоторые открытия, сделанные учёными в недрах пирамид, не только интригуют, но и вызывают тревогу, заставляя сомневаться в нашем понимании прошлого и истинном назначении этих монументальных гробниц.

Некоторые находки, например необычные устройства или инструменты, могут указывать на использование древними египтянами технологий, которые современная наука пока не может объяснить. Это вызывает страх перед неизведанным. Необъяснимость, угроза устоявшимся представлениям и связь с неизвестными или мистическими аспектами могут вызывать беспокойство и опасения у учёных, заставляя их с осторожностью подходить к исследованию загадочных находок в египетских пирамидах. Life.ru рассказывает, что самое странное и пугающее было найдено в песках.

«Книга мёртвых»

Найденная «Книга мёртвых» в Египте. Фото © Wikipedia / Metropolitan Museum of Art

В начале 2023 года мир потрясла новость: в Саккаре, рядом с пирамидой Джосера, одного из первых фараонов Египта, был обнаружен 16-метровый свиток папируса. Несмотря на пугающее название «Книга мёртвых», этот артефакт не имел ничего общего с воскрешением. На самом деле это был своего рода путеводитель для путешествия в загробный мир.

Свиток, один из самых подробных когда-либо найденных, был предназначен для Яхмоса, представителя знати, имя которого упоминалось в тексте более 260 раз. Яхмос жил около 300 года до н.э., и этот свиток был положен в его саркофаг, чтобы помочь ему пройти через испытания загробной жизни.

Чёрные ящики «инопланетян»

Египетские ящики НЛО. Фото © Wikipedia / Leon petrosyan

Среди песчаных дюн, раскинувшихся к югу от Гизы, вблизи величественных пирамид, учёные наткнулись на удивительную находку — 24 массивных чёрных ящика, вытесанных из цельного гранита. Каждый из них весит более 100 тонн, словно гигантские сундуки, спрятанные в песках времени.

Точность и филигранность обработки твёрдого камня поразили исследователей. Такое мастерство, казалось, выходит за рамки известных технологий Древнего Египта. Учёные ломают голову, пытаясь разгадать предназначение этих загадочных ящиков, созданных более 3000 лет назад. Некоторые даже высказывают смелые теории, утверждая, что ящики не были созданы земными руками, а являются следами визита инопланетных гостей, оставивших свой артефакт на нашей планете. Пока что эти гигантские гранитные сундуки хранят молчание, а их назначение остаётся тайной, будоражащей воображение и заставляющей переосмысливать историю и возможности древних цивилизаций.

Лодки для путешествия в загробный мир

Около пирамид в Египте были найдены странные лодки. Фото © Wikipedia / أحمد

Лодки были обнаружены недалеко от одной из пирамид. Их возраст оценивается в 3000 лет. Эти лодки, найденные в Абидосе, предназначались для перевозки фараонов в загробный мир. Всего было найдено 14 таких судов, длина которых варьировалась от 18 до 25 метров. На каждом из них могло разместиться до 30 гребцов. Этот внушительный флот поражает историков своими масштабами и техническим совершенством. Потому что до обнаружения лодок Абидоса учёные считали, что древние египтяне не обладали высоким уровнем кораблестроения, ведь жили в пустыне. Но эта находка полностью опровергла данное представление, показав, что египтяне были весьма искусными мастерами в строительстве крупных судов.

«Кричащая» мумия

Жуткая мумия из Египта напугала учёных. Фото © Getty Images / Lizenzfrei

В глубинах египетских пирамид, где веками покоятся фараоны и их приближённые, скрывается множество тайн. Одна из них связана с загадочной мумией, найденной в 1935 году в гробнице Сенмута, архитектора времён царицы Хатшепсут. Деревянный гроб хранил останки женщины, но её лицо вызвало у исследователей неподдельный ужас: оно было искажено страдальческой гримасой, напоминающей знаменитый «Крик» Эдварда Мунка.

Древнеегипетская книга заклинаний

Правда ли, что египтяне верили в магию. Фото © VK / Боги Древнего Египта: наука и культура

В 70-х годах прошлого века исследователи обнаружили древнюю книгу, написанную на коптском языке, датируемую VII-VIII веками. Книга, пролежавшая в земле более тысячи лет, хранит тайны древних верований. Хотя её текст пока не полностью расшифрован, учёные уже разглядели «заклинания» на самые разнообразные случаи: от изгнания злых духов до любовных приворотов и проклятий.

Эта находка, пусть и не такая впечатляющая, как мумия фараона, даёт ценное представление о духовном мире древних египтян. Она позволяет нам лучше понять, как те смотрели на мир, какими были их страхи и надежды, возможно, даже найти в этих мистических знаниях что-то полезное для нашего времени.