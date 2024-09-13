Не нужно бояться: Почему пятница 13-е — это день, исполняющий желания Пятница 13-е давно уже стала днём неудач и одним из самых мистических и страшных дней в культурах всего мира. Откуда пошли эти суеверия и можно ли сыграть себе на руку, переборов страх пятницы 13-го? 13 сентября, 04:00 Секретные лайфхаки, как пережить пятницу, 13-е, без потерь. Обложка © Freepik / rawpixel.com, © Shutterstock / FOTODOM / rawpixel.com, studiovin, Javier Ruiz

Наступило самое страшное время месяца для всех особо впечатлительных людей, а именно: сегодня 13-е число выпало на пятницу! Для некоторых такое сочетание становится чем-то особенным, но в плохом смысле. Эти люди ждут неудачи в делах и несчастий по пути на работу. Но так ли страшна пятница, 13-е, на самом деле, или можно этот день превратить в волшебный, способный исполнить ваше заветное желание? Обо всём расскажем по порядку, и сначала история.

Почему люди боятся пятницу 13-е

Самый страшный день месяца: откуда возникло суеверие про пятницу, 13-е. Фото © «Пятница, 13-е» (2009), режиссёр Маркус Ниспел, сценаристы Виктор Миллер, Дэмиэн Шеннон и др. / Kinopoisk

Страх перед пятницей, 13-м, или трискайдекафобия, — это широко распространённое суеверие, которое не имеет единого происхождения. Смысл этого расстройства прост: люди изначально ждут подвоха и настраивают себя на негатив, когда видят на календаре пятницу любого месяца с числом 13.

В азиатских городах многие здания и гостиницы не имеют 13-го этажа, который просто переименовывают в 14-й. Известны некоторые авиакомпании, которые также избегают 13-го ряда или этого числа в номере. Однако есть несколько самых распространённых теорий, почему число чёртовой дюжины так не полюбилось людям.

Некоторые ассоциируют это число с неудачами из-за Библии. По сюжету 13-м гостем на Тайной вечере Иисуса Христа был Иуда Искариот, предавший Сына Божьего.

По сюжету 13-м гостем на Тайной вечере Иисуса Христа был Иуда Искариот, предавший Сына Божьего. В римской мифологии число 13 считалось несчастливым, так как богиня смерти Немезида всегда была 13-й на пирах.

число 13 считалось несчастливым, так как богиня смерти Немезида всегда была 13-й на пирах. В скандинавской мифологии 12 богов присутствовали на пиру у Локи, и именно он, 13-й гость, убил Бальдра, бога света, что привело к наступлению зимы и смерти.

12 богов присутствовали на пиру у Локи, и именно он, 13-й гость, убил Бальдра, бога света, что привело к наступлению зимы и смерти. В Средние века пятница ассоциировалась со смертью Иисуса Христа, а число 13, как уже говорилось, связывалось с предательством Иуды.

а число 13, как уже говорилось, связывалось с предательством Иуды. Есть мнение, что страх перед пятницей, 13-м, — это продукт массовой культуры, который был популяризирован после выхода фильма «Пятница, 13-е» в 1980 году.

Как вернуть себе удачу в пятницу 13-го

Проклятие пятницы, 13-го: как защититься от неудач. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Есть несколько способов, которые помогут минимизировать негативную энергетику дня, которого все боятся, а заодно вернуть вам удачу и уверенность в себе. Для этого нужно соблюсти всего лишь пять правил: Сосредоточиться на позитивном мышлении и настрое. Верьте в себя и свои возможности, а не в суеверия. Быть благодарным за всё хорошее, что есть в жизни. Практика замечать хорошее помогает привлекать положительную энергию. Совершать добрые дела для других. Помогая людям, вы создаёте позитивную карму. Заниматься в пятницу, 13-го, любимым делом или хобби. Это поможет отвлечься от негативных мыслей. Провести этот день как обычно, не придавая особого значения дате. Не поддавайтесь суевериям.

Какой обряд сделать, чтобы пятница 13-е исполнила мечты

Как правильно загадывать желания, чтобы они исполнились. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ostanina Anna

Некоторые эзотерики также верят, что пятница с несчастливым числом 13 не только не страшная, но и полезная. Оказывается, этот день заряжен сильной энергетикой, которая может помочь исполнить желания человека. Но важно не просто загадать их на падающую звезду, а написать 10 пунктов с особыми правилами и по своей сфере. Она, как говорят эзотерики, должна быть одной: семья, любовь, деньги, секс, карьера и т.д. Итак, как правильно писать желания, чтобы они исполнились в пятницу, 13-го?

1. Пишите так, будто у вас это уже есть. Исключите слова «хочу» и «мечтаю», иначе так и будете хотеть чего-то дальше, а не иметь это. Словосочетание «у меня будет» тоже не подходит.

2. Не работают и желания в отношении других людей. Важно сконцентрироваться на себе и личных отношениях, а не приплетать в разговор с Вселенной кого-то другого. Поэтому не следует писать как-то так: «Андрей наконец-то в меня влюбился и бросил Вику». Лучше будет посвятить желание себе и загадать: «Я счастлива и любима в отношениях».

Лайфхаки, как с пользой пережить пятницу, 13-е. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ThirtyPlus

3. Желая от чего-то уйти или избавиться, не используйте частицу «не». Хотите здоровья? Так и пишите: «Я здорова». Хотите денег — «Я богата» и так далее. Потому что, как отмечают эзотерики, постоянно проговаривая «Я не болею», вы представляете болезнь, привлекая её в свою жизнь.

4. Пишите максимально точно, во всех подробностях. Например, «Я в отношениях с красивым и умным мужчиной, кто балует меня подарками каждый день» или «Я с удовольствием разъезжаю на новеньком «мерседесе» золотого цвета, купленном за наличку».

Вот и получается, что принцип «как будто уже есть» работает, ведь ваше подсознание не различает реальность и воображение. Это же касается и нагнетания обстановки во время пятницы, 13-го: если постоянно ждать неудач, представлять в голове негатив и разочарование, то так обязательно и случится.

Авторы Елизавета Терешкова