Задают вопросы и всё запоминают: Родителям назвали признаки ребёнка-вундеркинда

Если ваш ребёнок задаёт много вопросов, пытаясь открыть для себя что-то новое — возможно, он вундеркинд. Однако для точно ответа нужно рассматривать способности малыша комплексно, отметила психолог Майя Голубева в беседе с RuNews24.ru.

В целом вундеркинды обладают уникальными для своего возраста талантами и способностями, а также высоким интеллектом. К примеру, они довольно быстро запоминают информацию, например, названия стран и городов, адреса или мелкие детали какой-то истории.

При этом обучение в школе нередко даётся таким детям с трудом. Все потому, что они сосредоточены и даже заточены под свои таланты. А из-за высокого интеллекта вундеркиндам бывает трудно общаться со сверстниками.

«Эти дети, как правило, начинают говорить, обучаться настольным играм и развиваться быстрее своих ровесников. Они могут проявлять глубокий интерес к определённым предметам или дисциплинам», — рассказала психолог.

По её словам, такие особенные дети часто стремятся к совершенству. Кроме того, вундеркинды проявляют любопытство, постоянно лезут в разговоры взрослых. Они даже могут понимать сложные шутки и интересоваться музыкой с ранних лет.

«Вундеркинды стремятся брать инициативу в свои руки и завершать начатые дела. Они часто придумывают новые правила для игр или занятий. <...> Вундеркинды могут быть коммуникабельными или, напротив, нуждаться в одиночестве для размышлений и творчества», — заключила Голубева.