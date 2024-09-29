Названы три типа родителей, которые «душат» своих детей гиперопекой

Гиперопека приводит к возникновению психологической травмы у ребёнка, считает психолог Сергей Ланг. По его мнению, родители часто перегибают палку в контроле и заботе о своих детях.

«У таких родителей отсутствует доверие к своему ребенку как к взрослому самостоятельному человеку. Необходимо действовать из позиции «я тебе доверяю, ты у меня взрослый, вот тебе деньги, сходи в магазин, купи то-то и то-то», давать ему сначала маленькие поручения, потом большие, сказать ему, чтобы он, например, прибрался в комнате, сам сделал уроки», — цитирует специалиста радио Sputnik.

Как правило, гиперопека возникает у трёх типов родителей. Во-первых, у матерей, которые остались без мужа. Ребёнок становится центром их внимания, они начинают его оберегать от всех бед мира. Также излишняя забота является частой проблемой родителей, которые долго не могли забеременеть. Получив долгожданное чадо, они вкладывают в него все свои силы. Третий тип — обеспеченные родители, которые заваливают своего ребёнка дорогими подарками.