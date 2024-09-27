Психолог назвала возрастной предел для совместного выполнения домашних заданий с детьми

В дошкольном возрасте участие родителей в творческих заданиях детей обязательно, ведь в этот момент ребёнок ещё может быть не готов работать самостоятельно, предупредила в беседе с Life.ru сказкотерапевт, семейный психолог Дарья Дугенцова.

При переходе ребёнка в начальную школу помощь всё ещё требуется, но в более ограниченной мере. Специалист рекомендует родителям помогать с домашними заданиями с первого по четвёртый класс, разделяя процесс на этапы. Например, школьник может начать самостоятельно, а затем обратиться за помощью, если возникнут трудности. С возрастом вовлечение в процесс должно уменьшаться и помогать стоит лишь тогда, когда ребёнок действительно что-то не понимает. Если же он просто хочет внимания — лучше отложить уроки и заняться чем-нибудь совместным.

«Как только ребёнок закончил 4-й класс, научился учиться, то наша задача просто пожинать плоды и сидеть рядом не нужно. Самое главное, что уроки у нас влияют на детско-родительские отношения очень сильно. К сожалению, многие родители нацелены на оценки. Это плохо влияет и на ребёнка и плохо сказывается в будущем на ваших отношениях с ним», — отметила Дугенцова.