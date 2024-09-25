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25 сентября, 12:07

Психолог перечислила опасные симптомы осенней депрессии

Психолог Тур: Осенняя депрессия проявляется апатией, выгоранием и ленью

Летнее солнце и жара постепенно сменились на прохладу и дожди. В таких погодных условиях у некоторых людей может развиться осенняя депрессия. У этого состояния есть сразу несколько негативных последствий. Как справиться с хандрой, объяснила психолог Екатерина Тур.

По словам специалиста, осенняя депрессия – это очень серьёзное состояние, требующее лечения. Человек начинает испытывать постоянную усталость, ощущение, что у него внутри накапливается пустота. Становится всё равно, что происходит вокруг, пропадают все желания. Хочется больше спать, но при этом сон плохой и рваный. Вместе с этим появляется апатия, выгорание и лень. Всё это в совокупности может привести к суицидальным мыслям.

Психолог призывает, не пускать депрессию на самотёк. При наличии таких симптомов необходимо обратиться за помощью к специалисту.

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«Если вы чувствуете внутренний дискомфорт, если осень на вас давит, это повод идти сначала к психологу, а потом к психотерапевту. Хорошие результаты получаются на нейромедитациях – методе работы напрямую с нейронами, одновременно снижая уровень тревоги и восстанавливая внутренний психоэмоциональный и нейроэндокринный баланс», — отметила Екатерина Тур в интервью радио Sputnik.

Кроме того, справиться с осенней депрессией помогут яркие цвета в доме. Можно раскрасить фигурки, забор, стены или что-то такое сделать, чтобы разбавить мрачные пейзажи. Посуда разноцветная — тоже хороший выбор, тарелки яркие, одежда. Всё яркое — выход из подавляющей серости.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
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