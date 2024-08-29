Защищают от депрессии: Врач составил список витаминов для женщин и мужчин после 50 лет

В человеческом организме после 50 лет начинают происходить возрастные изменения, усиливаются хронические недуги, поэтому и женщинам, и мужчинам важно принимать витамины. Соответствующий список составил директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

Так называемые таблетки от возраста помогут оттянуть не только старость, но и уберечь от некоторых заболеваний. В частности, диетолог порекомендовал принимать витамины D3, К2, В9 и В12. Они одинаково полезны и для мужчин, и для женщин после 50 лет. По словам врача, данные витамины защищают от депрессии, остеопороза и развития онкологии.

«Упомянутый список — это витамины, чей положительный эффект доказан для мужского и женского организма. Но я бы также включил в него никотиновую кислоту В3, которая защищает организм от атеросклероза. В3 тоже следует принимать как женщинам, так и мужчинам, поскольку она защищает головной мозг от возрастных изменений. Собственно, как и В12», — отметил эксперт.

Кроме того, специалист добавил в интервью «Вечерней Москве», что одновременно с приёмом витаминов следует переходить на более сбалансированный рацион питания с природными полезными микроэлементами.