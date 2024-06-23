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23 июня, 19:34

Назван витамин, необходимый для красоты кожи

Врач Водолазкая: витамин С укрепляет стенки сосудов и выравнивает тон кожи

Витамин С, или аскорбиновая кислота, стимулирует образование коллагена и делает кожу упругой и красивой. Об этом рассказала врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог, эксперт Advanced Nutrition Programme Ангелина Водолазкая. Специалист назвала ряд продуктов, в которых содержится этот витамин красоты.

"Источником витамина С в продуктах животного происхождения являются надпочечники и печень. Из растительных источников все свежие фрукты, ягоды и овощи. Большое количество витамина С можно найти в вишне ацероле, облепихе, перце, чёрной смородине, брокколи, брюссельской капусте, зелёных листовых овощах, киви и цитрусовых", — цитирует врача "Газета.Ru".

Витамин С помогает защитить клетки кожи от окисления свободными радикалами, участвует в образовании коллагеновых волокон, укрепляет сосуды и капилляры. Это выравнивает тон кожи, защищая её от купероза и розацеа.

При этом витамин С очень чувствителен к внешним воздействиям. Нагревание, свет, контакт с металлическими предметами и щелочная среда приводят к частичным или полным разрушениям витамина. Даже при щадящем приготовлении пищи можно ожидать потери около 30%.

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Ранее косметолог рассказала, почему "бабушкины" рецепты красоты пора оставить в прошлом. По мнению специалиста, самодельные маски не только могут оказаться бездейственными, но и навредить коже. А еще эксперт раскрыла главный секрет красоты кожи. И это не маски и сыворотки для лица.

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Freepik

Нигина Азамова
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