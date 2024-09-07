Спастись от серости: Психолог рассказал, как справиться с осенней депрессией
Психолог Кичаев: Яркие предметы в доме помогут справится с осенней депрессией
Осенью из-за изменений климата люди зачастую предрасположены к депрессии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Selezneva Olga
Осенью из-за изменений климата люди зачастую предрасположены к депрессии. Чтобы не допустить её развития клинический психолог Александр Кичаев в разговоре с 360.ru рекомендовал в этот период сохранять перед глазами яркие цвета.
«Например в доме какие-то фигурки раскрасить, забор, стены или что-то такое сделать, чтобы разбавить мрачные пейзажи. Посуда разноцветная — тоже хороший выбор, тарелки яркие, в конце концов одежда яркая. Всё яркое — выход из подавляющей серости», — предложил специалист.
Поведение — это всегда следствие того, что происходит в жизни. Если человек начинает вести себя не так, как раньше, то следует найти этому причину. Поможет в этом, профильный специалист, заключил врач.
Ранее психолог предупредила шопоголиков об опасности ночных покупок и объяснила, как бороться с ними. Шопоголизм всегда связан с внутренними потребностями человека, соответственно, делая необдуманные покупки, он стремится закрыть высокий уровень пустоты или нарушенный гормональный фон.