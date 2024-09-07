Спастись от серости: Психолог рассказал, как справиться с осенней депрессией

Осенью из-за изменений климата люди зачастую предрасположены к депрессии. Чтобы не допустить её развития клинический психолог Александр Кичаев в разговоре с 360.ru рекомендовал в этот период сохранять перед глазами яркие цвета.

«Например в доме какие-то фигурки раскрасить, забор, стены или что-то такое сделать, чтобы разбавить мрачные пейзажи. Посуда разноцветная — тоже хороший выбор, тарелки яркие, в конце концов одежда яркая. Всё яркое — выход из подавляющей серости», — предложил специалист.

Поведение — это всегда следствие того, что происходит в жизни. Если человек начинает вести себя не так, как раньше, то следует найти этому причину. Поможет в этом, профильный специалист, заключил врач.