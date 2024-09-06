Психолог раскрыла, почему некоторые люди после выпитого алкоголя любят извиняться
Психолог Метелёва: Алкоголики страдают от нарушения мышления
Люди, регулярно употребляющие спиртные напитки, склонны раз за разом в нетрезвом виде повторять одни и те же действия. Например, одни принимаются извиняться перед окружающими, другие, наоборот, начинают вести себя агрессивно. Однако это не имеет отношения к привычкам человека, считает психолог Татьяна Метелёва.
«Я бы не назвала подобные повторяющиеся действия привычкой. Такое поведение продиктовано характерными нарушениями мышления, которыми страдают пациенты с алкоголизмом», — подчеркнула она в беседе с aif.ru.
Эксперт отметила, что у алкоголизма есть опаснейшее последствие — страдает мозг, от чего нарушается мышление и появляется расстройство поведения, при котором усиливаются характерные для конкретного человека черты. Например, ворчливые люди в пьяном ведут себя агрессивнее. Поведение в итоге становится однообразным и навязчивым.
Ранее нарколог объяснил, сколько лет жизни может потерять человек из-за любви к алкоголю. Кроме того, врач рассказал, в каких случаях рюмочка для аппетита становится признаком алкоголизма.