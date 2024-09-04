Психолог предупредила шопоголиков об опасности ночных покупок и объяснила, как бороться с ними

Шопоголизм всегда связан с внутренними потребностями человека, соответственно, делая необдуманные покупки, он стремится закрыть высокий уровень пустоты или нарушенный гормональный фон. Однако ночные покупки опаснее дневных, уверена социальный психолог и нейрокоуч Наиля Бирарова.

«Днём у человека больше осознанности, контроля, владения собой, а ночью самообладание уходит на второй план, и человек себе позволяет делать какие-то иногда несуразные вещи», — отметила эксперт в интервью радио Sputnik.

По её словам, из-за выработки гормона сна — мелатонина, — который успокаивает нервную систему, ночью человек может позволить себе больше, чем днём, а при шопоголизме он может делать больше необдуманных покупок. Однако от этой привычки можно избавиться.

Для этого необходимо найти причину такого поведения. Кроме того, психолог призвала шопоголиков не делать покупки ночью, поставив себе напоминание с 22:00 до 23:00. Также им следует зафиксировать эмоции, которые толкают на подобный шаг, и попробовать восполнить их другими действиями, например просмотром кино или прогулкой.

«И, наконец, четвёртое — дать себе запечатывающее действие: если я три раза предохранил себя от импульсивных покупок, то из всей этой корзины в 100 товаров один самый недорогой я могу себе позволить», — заключила эксперт.