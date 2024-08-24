Содержат наркотики: Врач раскрыла угрозу запрещённых БАДов, которые продаются на маркетплейсах

Зачастую россияне вместо похода в аптеку предпочитают заказывать БАДы с маркетплейсов. Однако это может быть опасно. На днях «Роскачество» отчиталось об обнаружении более 400 наименований добавок, которые содержат наркотические и другие запрещённые в нашей стране вещества.

Важно понимать, что употребление запрещённых БАДов может вызвать серьёзные негативные последствия для организма, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Зумруд Омарова. Она предупредила россиян о возможных проблемах с ЖКТ.

«Возможны головокружение, слабость, тошнота, отрыжки воздухом. Кроме того, если вы не замечаете эффект от препарата, значит, употребляете в пищу неоригинальные БАДы», — добавила эксперт.

По словам врача, при покупке БАДов, как минимум, нужно учитывать требования к упаковке. Она должна защищать препарат от внешних воздействий, например, света и температуры, обеспечивать безопасность во время транспортировки и содержать необходимую информацию: срок годности, способы применения, дозировку и т.д.