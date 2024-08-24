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24 августа, 19:57

Содержат наркотики: Врач раскрыла угрозу запрещённых БАДов, которые продаются на маркетплейсах

Врач Омарова: Из-за приема запрещённых БАДов могут возникнуть проблемы с ЖКТ

Зачастую россияне вместо похода в аптеку предпочитают заказывать БАДы с маркетплейсов. Однако это может быть опасно. На днях «Роскачество» отчиталось об обнаружении более 400 наименований добавок, которые содержат наркотические и другие запрещённые в нашей стране вещества.

Важно понимать, что употребление запрещённых БАДов может вызвать серьёзные негативные последствия для организма, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Зумруд Омарова. Она предупредила россиян о возможных проблемах с ЖКТ.

«Возможны головокружение, слабость, тошнота, отрыжки воздухом. Кроме того, если вы не замечаете эффект от препарата, значит, употребляете в пищу неоригинальные БАДы», — добавила эксперт.

По словам врача, при покупке БАДов, как минимум, нужно учитывать требования к упаковке. Она должна защищать препарат от внешних воздействий, например, света и температуры, обеспечивать безопасность во время транспортировки и содержать необходимую информацию: срок годности, способы применения, дозировку и т.д.

Больше никаких БАДов: В Госдуме выступили за запрет продажи добавок на маркетплейсах
Больше никаких БАДов: В Госдуме выступили за запрет продажи добавок на маркетплейсах

Напомним, 22 августа Роскачество сообщило, что опасные вещества содержат более 400 БАДов, доступных для покупки на маркетплейсах. В частности, там можно встретить препараты, в состав которых входят включённые в перечень наркотиков листья коки, опьяняющий перец (кава-кава) и ряд рецептурных лекарств.

Обложка ©

Freepik

Борис Эльфанд
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