В БАДах с маркетплейсов нашли наркотики и психотропы Роскачество обнаружило на маркетплейсах более 400 запрещённых БАДов 22 августа, 08:02 БАДы часто содержат опасные вещества. Обложка © freepik / jcomp

Продаваемые на маркетплейсах БАДы несут смертельную опасность для здоровья. Так, в 400 наименованиях обнаружены запрещённые вещества, в частности включённые в перечень наркотиков листья коки, опьяняющий перец (кава-кава) и даже ряд рецептурных лекарств. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Роскачество.

«Выявлено более 400 товаров, в составе которых заявлены запрещённые к использованию в БАД вещества: ашваганда (аитания снотворная) — запрещена к использованию в БАД, якорцы стелящиеся (tribulus terestis) — лекарственное средство, эфедра — рецептурное лекарственное средство, кава-кава (перец опьяняющий), листья коки (Кокаиновый куст)», — пояснили в ведомстве.

Листья коки, например, являются наркотиком и сильнейшим психотропом, оборот которых запрещён в РФ. За торговлю таким веществом предусмотрена уголовная ответственность. Аналогичная ситуация с кава-кавой, являющейся ядовитым и сильно действующим веществом. Кроме того, Роскачество нашло массу других нарушений. Свыше 60 тысяч БАДов были выставлены на продажу без свидетельства о госрегистрации.

Более того, многие БАДы имеют в составе чрезмерное количество активного вещества, что превращает препарат в опасный и вызывающий передозировку. В ведомстве обеспокоены, что мода на подобные добавки вызывает их бесконтрольное потребление. Препараты зачастую покупаются без консультаций у врача, по советам друзей, блогеров, лиц без медицинского образования. По статистике, 46% россиян приобретают БАДы и верят в их эффективность, сообщает Центр изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества. При этом 26% граждан идут за добавками в аптеки, а 13% — на маркетплейсы.

Ведомство уже уведомило маркетплейсы о выявленных нарушениях. Сейчас карточки товаров заблокированы на Ozon. Далее Роскачество намерено поставить вопрос об обороте БАДов перед законодателями, чтобы навести порядок в их реализации и бесконтрольном потреблении.

Ранее Life.ru писал, что блогеров-нутрициологов и массажистов хотят обязать проходить образовательные курсы и получать сертификаты. Так медики решили бороться с неучами, которые считают себя экспертами и раздают советы в социальных сетях. Автором инициативы является микрохирург Руслан Масгутов. Соответствующее предложение он отправил в Госдуму. По словам врача, мода на нутрициологов, которые продвигают БАДы, оборачивается тяжёлыми последствиями для доверчивых россиян, лечить которых от тяжёлых последствий всё равно приходится докторам.

Авторы Татьяна Миссуми