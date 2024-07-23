Российские врачи встали на тропу войны с нутрициологами-мракобесами из Сети

Блогеров-нутрициологов и массажистов хотят обязать проходить образовательные курсы и получать сертификаты. Так медики решили бороться с неучами, которые возомнили себя экспертами и теперь раздают советы в своих социальных сетях, сообщает SHOT .

Автором инициативы является микрохирург Руслан Масгутов. Соответствующее предложение он отправил в Госдуму. Медик предложил ввести обязательные курсы, в рамках которых за 576 часов будущим специалистам объяснят основы первой помощи, анатомии, физиологии и биохимии.

Таким образом профессиональные врачи хотят оградить общество от нутрициологов-мракобесов, которые советуют худеть при помощи БАДов, жёстких диет, а также оздоравливаться стероидами. В предложении Масгутова говорится, что программу обучения будут составлять врачи и ведущие медицинские вузы страны, а QR-код будет указывать на то, что блогер получил хотя бы сертификат о прохождении курсов.