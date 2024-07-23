Российские врачи встали на тропу войны с нутрициологами-мракобесами из Сети
Врачи требуют обязать блогеров-нутрициологов и массажистов проходить курсы
Блогеров-нутрициологов и массажистов хотят обязать проходить образовательные курсы и получать сертификаты. Так медики решили бороться с неучами, которые возомнили себя экспертами и теперь раздают советы в своих социальных сетях, сообщает SHOT.
Опасные диеты, которые советуют нутрициологи из Сети. Видео © SHOT
Автором инициативы является микрохирург Руслан Масгутов. Соответствующее предложение он отправил в Госдуму. Медик предложил ввести обязательные курсы, в рамках которых за 576 часов будущим специалистам объяснят основы первой помощи, анатомии, физиологии и биохимии.
Таким образом профессиональные врачи хотят оградить общество от нутрициологов-мракобесов, которые советуют худеть при помощи БАДов, жёстких диет, а также оздоравливаться стероидами. В предложении Масгутова говорится, что программу обучения будут составлять врачи и ведущие медицинские вузы страны, а QR-код будет указывать на то, что блогер получил хотя бы сертификат о прохождении курсов.
Ранее Life.ru писал об ужасной истории, которая закончилась тюремным сроком для родителя, уморившего голодом собственное дитя: блогер-сыроед Максим Лютый довёл своего сына до истощения, за которым последовала смерть малыша, это произошло в марте 2023 года. Согласно информации следствия, мужчина запрещал своей жене нормально питаться, пока она была беременна, а после рождения ребёнка применил все ограничения и к его рациону. Отцу семейства дали восемь лет.
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