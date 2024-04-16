Блогеру-сыроеду, заморившему собственного сына голодом, вынесли приговор
Блогеру-сыроеду Лютому дали 8 лет тюрьмы за гибель новорождённого сына
Лазаревский районный суд Сочи вынес приговор блогеру-сыроеду Максиму Лютому, который заморил голодом собственного новорождённого ребёнка. Мужчина получил наказание в виде восьми лет лишения свободы и штрафа в размере 100 тысяч рублей.
Блогеру-сыроеду Лютому дали 8 лет тюрьмы за гибель новорождённого сына. Видео © Life.ru
Напомним, что младенец скончался от истощения в марте прошлого года. Перед смертью грудничок весил всего 1,6 килограмма. По данным следствия, отец семейства запрещал супруге полноценно питаться во время беременности, а после родов перенёс запреты на ребёнка. Родственники считают, что сыроед хотел вырастить из сына праноеда — человека, который питается только энергией солнца. Ранее суд приговорил мать малыша к двум годам исправительных работ. Блогеру же запрашивали восемь с половиной лет колонии.
Кстати, самого Лютого от сыроедства "вылечил" СИЗО: в меню "гуру", заморившего голодом собственного сына, появились макароны с тушёнкой.
Life.ru