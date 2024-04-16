Блогеру-сыроеду, заморившему собственного сына голодом, вынесли приговор

Лазаревский районный суд Сочи вынес приговор блогеру-сыроеду Максиму Лютому, который заморил голодом собственного новорождённого ребёнка. Мужчина получил наказание в виде восьми лет лишения свободы и штрафа в размере 100 тысяч рублей.