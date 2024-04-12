Заморивший ребёнка голодом блогер-сыроед обвинил супругу в смерти грудничка
Блогер-сыроед Максим Лютый продолжает обвинять супругу Оксану Миронову в гибели их новорождённого малыша от истощения. По словам подсудимого, большую часть времени он посвящал заработкам, а по возвращении домой жена уверяла его, что с грудничком всё в порядке.
"В то время когда я зарабатывал деньги и заботился о семье, мать должна была находиться дома и заботиться о ребёнке. Когда я приходил на два-три часа посидеть с ребёнком, от неё я слышал, что всё хорошо", — рассказал Лютый SHOT в зале суда.
Заморивший ребёнка голодом блогер-сыроед обвинил супругу в смерти грудничка. Видео © Telegram / SHOT
Напомним, что младенец скончался от истощения в марте прошлого года. Перед смертью грудничок весил всего 1,6 килограмма. По данным следствия, отец семейства запрещал супруге полноценно питаться во время беременности, а после родов перенёс запреты на ребёнка. Суд приговорил мать малыша к двум годам исправительных работ. Блогеру же запрашивают 8,5 года колонии.
Telegram / SHOT