Заморивший ребёнка голодом блогер-сыроед обвинил супругу в смерти грудничка

Блогер-сыроед Максим Лютый продолжает обвинять супругу Оксану Миронову в гибели их новорождённого малыша от истощения. По словам подсудимого, большую часть времени он посвящал заработкам, а по возвращении домой жена уверяла его, что с грудничком всё в порядке.

"В то время когда я зарабатывал деньги и заботился о семье, мать должна была находиться дома и заботиться о ребёнке. Когда я приходил на два-три часа посидеть с ребёнком, от неё я слышал, что всё хорошо", — рассказал Лютый SHOT в зале суда.